Наслідки атаки на Одесу 24 червня для довкілля: Міністерство захисту довкілля

Пожежа внаслідок влучання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці червня в Одеській області сталася масштабна пожежа внаслідок збройної атаки Росії на один зі складів мережі продовольчих магазинів. Площа загоряння перевищила 3 тисячі квадратних метрів, а вогонь гасили майже 100 рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Масштаб забруднення

За даними екоінспекторів, в результаті пожежі у повітря потрапило понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин. Це значне забруднення може мати довготривалі негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей. Орієнтовний розмір збитків, завданих довкіллю через викиди, становить понад 720 тисяч гривень.

Пост Міндовкілля про наслідки атаки. Фото: скриншот

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" зранку, 24 червня. Ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

Ми писали, що росіяни вдарили по продовольчому складу мережі магазинів "Таврія В". В ОВА зазначили, що окупанти навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.