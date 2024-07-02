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Війна отруює довкілля — наслідки ракетного удару на Одесу 24 червня

2 липня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наслідки атаки на Одесу 24 червня для довкілля: Міністерство захисту довкілля
Пожежа внаслідок влучання в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наприкінці червня в Одеській області сталася масштабна пожежа внаслідок збройної атаки Росії на один зі складів мережі продовольчих магазинів. Площа загоряння перевищила 3 тисячі квадратних метрів, а вогонь гасили майже 100 рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Масштаб забруднення

За даними екоінспекторів, в результаті пожежі у повітря потрапило понад 240 тисяч тонн забруднюючих речовин. Це значне забруднення може мати довготривалі негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей. Орієнтовний розмір збитків, завданих довкіллю через викиди, становить понад 720 тисяч гривень. 

240 тисяч тонн вуглецю у повітря Одещини
Пост Міндовкілля про наслідки атаки. Фото: скриншот

Атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" зранку, 24 червня. Ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

Ми писали, що росіяни вдарили по продовольчому складу мережі магазинів "Таврія В". В ОВА зазначили, що окупанти навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Одеса російські війська повітря пожежа Мінекології Новини Одеси екологія війна в Україні атака ракетний удар атмосфера

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