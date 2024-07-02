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Война отравляет окружающую среду — последствия ракетного удара в Одессу 24 июня

2 июля 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Последствия атаки на Одессу 24 июня для окружающей среды: Министерство окружающей среды
Пожар в результате попадания в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В конце июня в Одесской области произошел масштабный пожар в результате вооруженной атаки России на один из складов сети продовольственных магазинов. Площадь возгорания превысила 3 тысячи квадратных метров, а огонь тушили около 100 спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Масштаб загрязнения

По данным экоинспекторов, в результате пожара в атмосферу попало более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это значительное загрязнение может иметь продолжительные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Ориентировочный размер ущерба, нанесенного окружающей среде из-за выбросов, составляет более 720 тысяч гривен.

240 тысяч тонн углерода в воздух Одесщины
Пост Минокружения о последствиях атаки. Фото: скриншот

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" утром, 24 июня. Враг запустил их из акватории Азовского моря.

Мы писали, что россияне ударили по продовольственному составу сети магазинов "Таврия В". В ОВА отметили, что оккупанты намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Одесса российские войска воздух пожар Минэкологии Новости Одессы экология война в Украине атака ракетный удар атмосфера

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