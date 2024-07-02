Последствия атаки на Одессу 24 июня для окружающей среды: Министерство окружающей среды

Пожар в результате попадания в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В конце июня в Одесской области произошел масштабный пожар в результате вооруженной атаки России на один из складов сети продовольственных магазинов. Площадь возгорания превысила 3 тысячи квадратных метров, а огонь тушили около 100 спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также:

Масштаб загрязнения

По данным экоинспекторов, в результате пожара в атмосферу попало более 240 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это значительное загрязнение может иметь продолжительные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Ориентировочный размер ущерба, нанесенного окружающей среде из-за выбросов, составляет более 720 тысяч гривен.

Пост Минокружения о последствиях атаки. Фото: скриншот

Атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" утром, 24 июня. Враг запустил их из акватории Азовского моря.

Мы писали, что россияне ударили по продовольственному составу сети магазинов "Таврия В". В ОВА отметили, что оккупанты намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.