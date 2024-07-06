В Хаджибейском лимане массово гибнет рыба

Замор рыбы на Хаджибейском лимане. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В воде Хаджибейского лимана, вблизи села Палеевка Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Вода в Хаджибейском лимане загрязнена

Там также уточнили, что пробы воды были отобраны 2 июля 2024 года. После того как там заметили массовый замор рыбы и других биоресурсов.

"Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз", — сообщили в инспекции.

Аммонийный азот относится к биогенным элементам, активно участвующим в процессах биогидроценоза. Его концентрация в водоемах варьируется в зависимости от сезона и окружающей среды, включая деятельность промышленных предприятий. Весной концентрация аммонийного азота уменьшается, тогда как летом увеличивается из-за бактериального разложения органических веществ.

Кроме того, исследования показали снижение уровня растворимого кислорода в 1,3 раза в результате высоких температур воздуха.

"Недостаток кислорода в воде также способствует гибели водных биоресурсов, что было зафиксировано в Хаджибейском лимане", — сообщили экологи.

Больше о воде

Напомним, в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.