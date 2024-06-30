Човни на березі Дністра. Фото: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova

У Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.

Відео обміління Дністра з'явилося у соцмережах.

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Води по коліно

На кадрах видно, як Дністер критично обмілів, і в середині річки води всього по коліно. Наразі, ситуація залишається досить напруженою, що впливає на водозабезпечення всіх прилеглих до водойми територій. Зазначимо, що Молдова, повністю залежить від води з Дністра. Влада країни поки продовжує моніторити ситуацію і вживати заходів для збереження водних ресурсів.

Одеса живиться від Дністра

Варто відзначити, що річка Дністер є єдиним джерелом водопостачання Одеси й центру Одеської області. Забір і очищення відбуваються на станції "Дністер" у Біляївці. Сюди вода доставляється насосними станціями й відстоюється не менше 24 годин.

Що з Дністром в Україні

Дністер — друга за величиною ріка України, її довжина становить 705 км. Вона бере свій початок в Карпатах, в Турківському районі Львівської області та впадає в Дністровський лиман, який знаходиться на Одещині й з'єднаний з Чорним морем. У минулому місяці в Чернівецькій та Хмельницькій областях теж повідомляли про обміління Дністра. Тоді в Укргідрометцентрі пояснили, що це сталося через те, що воду з Дністровського водосховища використовують, аби закрити потребу, пов'язану з дефіцитом в енергосистемі після російських атак. Рівень води знизився через те, що Дністровська ГЕС збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає в загальній системі країни. А наростили спускання води з водосховища, щоби турбіни ГЕС працювали на повну.

Нагадаємо, на Львівщині житель села Монастирок незаконно збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. За це чоловік отримав вирок суду — рік іспитового терміну.