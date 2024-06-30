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Одещина в зоне риска – в сети показали кадры обмеления Днестра в Молдове

30 июня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Днестр критически обмелел
Лодки на берегу Днестра. Фото: Serviciul Hidrometeorological de Stat din Republica Moldova
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.

Видео обмеления Днестра появилось в соцсетях.

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Воды по колено

На кадрах видно, как Днестр критически обмелел, и внутри реки воды всего по колено. Сейчас ситуация остается достаточно напряженной, что влияет на водоснабжение всех прилегающих к водоему территорий. Отметим, что Молдова полностью зависит от воды из Днестра. Власти страны пока продолжают мониторить ситуацию и принимать меры по сохранению водных ресурсов.

Одесса питается от Днестра

Следует отметить, что река Днестр является единственным источником водоснабжения Одессы и центра Одесской области. Забор и очистка проходят на станции "Днестр" в Беляевке. Сюда вода доставляется насосными станциями и отстаивается более 24 часов.

Что с Днестром в Украине

Днестр — вторая по величине река Украины, ее протяженность составляет 705 км. Она берет свое начало в Карпатах, в Турковском районе Львовской области и впадает в Днестровский лиман, который находится в Одесской области и соединен с Черным морем. В прошлом месяце в Черновицкой и Хмельницкой областях тоже сообщали об обмелении Днестра. Тогда в Укргидрометцентре объяснили, что это произошло из-за того, что воду из Днестровского водохранилища используют, чтобы закрыть потребность, связанную с дефицитом в энергосистеме после российских атак. Уровень воды снизился из-за того, что Днестровская ГЭС увеличила производство электроэнергии, которой не хватает в общей системе страны. А нарастили спуск воды с водохранилища, чтобы турбины ГЭС работали по полной.

Напомним, во Львовской области житель села Монастырок незаконно построил на реке Стырь плотину и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда — год испытательного срока.

Одесса
Молдова
Черное море
Днестр
Одесская область
вода
Одесская ОГА

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