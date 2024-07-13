Чем опасна вонь в Одессе

Дым над морем. Фото: Новини.LIVE

В последнее время жители Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста – аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры – это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Специалист объясняет, что прошлогодняя диверсия на Каховской ГЭС повлекла за собой попадание большого количества пресноводной растительности и отходов в Черное море. Эти материалы накапливались на дне моря, выделяя сероводород.

"Нужно понимать, что такого не было в прошлые годы, чтобы такой неприятный запах так долго чувствовался. После прошлогодней диверсии на Каховской ГЭС очень большое количество пресноводной растительности и отходов попало в Черное море. И оно все долго накапливалось на дне и производило сероводород", — отмечает Владислав Балинский.

Дополнительным фактором, влияющим на состояние воды, является гибель флоры и фауны, не выдерживающих повышения температуры. Человеческая деятельность, в том числе загрязнение сточными водами, тоже усложняет ситуацию. Биологические загрязнения способствуют размножению микроорганизмов, что при повышении температуры происходит еще быстрее.

"Сероводород в Черном море является опасным газом с неприятным запахом, который растворяется в воде, создавая безжизненный слой. При этом уровень кислорода в воде снижается, что ухудшает экологическое состояние", — говорит эколог.

Он отмечает, что ситуация не является критической, но дожди могут ее ухудшить. Ливни способны принести на одесские пляжи, защищенные волнорезами, много вредных веществ, которые из-за отсутствия водообмена могут накапливаться и ухудшать состояние моря.

Напомним, в воде Хаджибейского лимана, вблизи села Палиевка Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.