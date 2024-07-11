Чим небезпечний стійкий запах сіркводню в Одесі: коментар еколога

Люди відпочивають на узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Ось уже другий тиждень у всіх районах Одеси відчувається їдкий неприємний запах. Він настільки сильний, що навіть складно дихати. Людям ввечері доводиться закривати вікна, а кондиціонер увімкнути неможливо. Але все ж що приховує у собі цей "аромат" та які можуть бути від нього наслідки?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським.

Читайте також:

Отруйний запах в Одесі

Багато одеситів скаржилися на неприємний запах у повітрі. Дехто навіть розповсюджував теорії про отруєння хімікатами. Однак причина досить проста — аномальна спека. Але еколог каже, що підвищення температури — це лише результат, а насправді проблеми виникли задовго до цього.

"Треба розуміти, що такого не було в минулі роки, аби такий неприємний запах так довго відчувався. Після торішньої диверсії на Каховській ГЕС дуже велика кількість прісноводної рослинності та відходів потрапила до Чорного моря. І воно все довго накопичувалося на дні та виробляло сірководень", — розповідає еколог Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на стан води у морі може впливати і мор флори та фауни, яка не витримує підвищення температури. Також корективи в роботу екосистеми вносить людина. Еколог каже, що перш за все це стосується забруднення стічними водами, що не має відбуватися у літній період.

"Це біологічні забруднення, які є джерелом розмноження багатьох мікроорганізмів. І от коли підвищується температура води, швидкість розмноження цих мікроорганізмів теж підвищується", — додає спеціаліст.

Сірководень у Чорному морі

Сам по собі сірководень — це газ, який заповнює майже всю акваторію Чорного моря й у звичайній своїй кількості не становить небезпеки. Проте останнім часом його шар почав збільшуватися та наразі становить понад 200 метрів, а шар кисню лише 100. Проте екологи кажуть, що рано бити на сполох, адже вода — нестабільна структура та все ще може повернутися. Тому треба стежити за повітрям.

"Є рекомендації ВООЗ і норми за змістом сірководню в повітрі, адже це отруйна сполука, яка може спричинити погіршення стану людини: головний біль, запаморочення та нудоту. В першу чергу це саме стосується одеського узбережжя, яке розташоване на розі вітрів та може принести багато неприємного", — зазначає еколог.

Еколог про вміст сірководню у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Наразі ця проблема не критична, але дощ може погіршити ситуацію. Зливою на пляжі Одеси, яки огороджені хвилерізами, може принести багато шкідливих речовин. І через відсутність водообміну вони можуть там накопичуватися протягом тривалого часу та псувати стан моря. Що стосується відкритої частини, там не так активно ці процеси відбуваються.

Чи безпечно купатися

Під час аномальної спеки пляжі Одеси очікувано переповнені відвідувачами. Сьогодні температура Чорного моря перевищила позначку у +25 градусів за Цельсієм, тож в комфортній воді купаються як дорослі, так і діти. Владислав Балінський запевняє, що небезпеки така температура для людей не становить, допоки не починають розмножуватися шкідливі бактерії.

"Для людини це може бути безпечно, але не з погляду завищення температури води, а з погляду потрапляння у воду бактерій. І от така висока температура призводить до більш активного розмноження цих бактерій, зокрема кишкової інфекції. Але джерело цієї інфекції — це не температура, а речовини, які потрапляють в воду. Тому саме після дощів максимально небезпечно купатися", — наголошує Балінський.

Балінський про безпеку для купання. Фото: Новини.LIVE

Варто наголосити, що оптимальну температуру для Чорного моря жоден фахівець не називає, бо її просто немає. Загалом море здатне очищуватися самостійно від внутрішніх процесів, на які не впливає людина. А вже зовнішні забруднювачі, каже еколог, завдають набагато більшої шкоди. І підвищення температури додає небезпеки.

"Такі температури можуть бути небезпечними для гідробіонтів. І це може призвести до масової загибелі так званих заморних явищ. І вже коли таке починається, це вже стан, небезпечний для людини", — запевняє експерт.

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Вплив спеки на екологію

Аномальна спека, запевняє Балінський, — це не тимчасове явище, до неї доведеться звикати й надалі. Останнім часом ми спостерігаємо кліматичні зміни, й Одеська область, яка була раніше степом, може перетворитися на пустелю.

"У межах міста ми можемо бачити ці зміни лише як підвищення температури. А дика природа вже сама перелаштовується. Це ми можемо бачити за великою кількістю пожеж. І природна пустеля у нашому регіоні стає дедалі більшою", — каже Владислав Балінський.

Еколог про зміни в екології регіону. Фото: Новини.LIVE

Також фактором зміни клімату є обміління річок, з яких регіон отримує прісну воду. Якщо цю проблему не вирішити, то може виникнути проблема з питною водою та вирощенням багатьох культур.

"В нас єдине джерело — це Дністер. Рівень Дністра дуже швидко змінюється. Тому це дуже важливе питання, але воно таке комплексне і дуже потребує джерел ідеї та фінансування", — підсумовує еколог.

Діти купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Зваживши усі "за" та "проти", все ж наразі купатися у Чорному морі безпечно. Дефіцит електроенергії та відсутність світла спонукає одеситів проводити більше часу біля узбережжя. Але все одно треба пам'ятати про елементарні правила: не вживати брудні фрукти та овочі, уникати попадання води до рота, не перебувати на пляжі без головного убору. Ці прості істини допоможуть вам уникнути багатьох проблем.