Чем опасен стойкий запах сероводорода в Одессе: комментарий эколога

Люди отдыхают на берегу. Фото: Новини.LIVE

Вот уже вторую неделю во всех районах Одессы ощущается едкий неприятный запах. Он настолько силен, что даже сложно дышать. Людям вечером приходится закрывать окна, а кондиционер включить невозможно. Но все же что скрывает в себе этот "аромат" и какие могут быть от него последствия?

Об этом журналисты Новини.LIVE побеседовали с экологом Владиславом Балинским.

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Ядовитый запах в Одессе

Многие одесситы жаловались на неприятный запах в воздухе. Некоторые даже распространяли теории об отравлении химикатами. Однако причина достаточно простая — аномальная жара. Но эколог говорит, что повышение температуры — это лишь результат, а проблемы возникли задолго до этого.

"Нужно понимать, что такого не было в прошлые годы, чтобы такой неприятный запах так долго чувствовался. После прошлогодней диверсии на Каховской ГЭС очень большое количество пресноводной растительности и отходов попало в Черное море. И оно все долго накапливалось на дне и производило сероводород", — рассказывает эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на состояние воды в море может влиять и мор флоры и фауны, не выдерживающей повышения температуры. Также коррективы в работу экосистемы вносит человек. Эколог говорит, что прежде всего это касается загрязнения сточными водами, которое не должно происходить в летний период.

"Это биологические загрязнения, которые являются источником размножения многих микроорганизмов. И вот когда повышается температура воды, скорость размножения этих микроорганизмов тоже повышается", — добавляет специалист.

Сероводород в Черном море

Сам по себе сероводород — это газ, который заполняет почти всю акваторию Черного моря и в обычном своем количестве не представляет опасности. Однако в последнее время его слой начал увеличиваться и составляет более 200 метров, а слой кислорода всего 100. Однако экологи говорят, что рано бить тревогу, ведь вода — нестабильная структура и все еще может вернуться. Поэтому нужно следить за воздухом.

"Есть рекомендации ВОЗ и нормы по содержанию сероводорода в воздухе, ведь это ядовитое соединение, которое может вызвать ухудшение состояния человека: головную боль, головокружение и тошноту. В первую очередь это как раз и касается одесского побережья, которое находится на розе ветров и может принести много неприятного", — отмечает эколог.

Эколог о содержании сероводорода в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Пока эта проблема не критична, но дождь может усугубить ситуацию. Ливнем на пляжи Одессы, огороженные волнорезами, может принести много вредных веществ. И из-за отсутствия водообмена они могут там накапливаться в течение длительного времени и портить состояние моря. Что касается открытой части, там не столь активно эти процессы происходят.

Безопасно ли купаться

Во время аномальной жары пляжи Одессы переполнены посетителями. Сегодня температура Черного моря превысила отметку в +25 градусов Цельсия, поэтому в комфортной воде купаются как взрослые, так и дети. Владислав Балинский уверяет, что опасности такая температура для людей не представляет, пока не начинают размножаться вредные бактерии.

"Для человека это может быть безопасно, но не с точки зрения повышения температуры воды, а с точки зрения попадания в воду бактерий. И такая высокая температура приводит к более активному размножению этих бактерий, например, кишечной инфекции. Но источник этой инфекции — это как раз не температура, а вещества, которые попадают в воду. Поэтому именно после дождей максимально опасно купаться", — отмечает Балинский.

Балинский о безопасности для купания. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что оптимальную температуру для Черного моря ни один специалист не называет, потому что ее просто нет. В целом море способно очищаться самостоятельно от внутренних процессов, на которые не влияет человек. А уже внешние загрязнители, говорит эколог, наносят гораздо больший вред. И повышение температуры добавляет опасности.

"Такие температуры могут быть опасны для гидробионтов. И это может привести к массовой гибели так называемых заморных явлений. И уже когда такое начинается, это уже состояние, опасное для человека", — уверяет эксперт.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Воздействие жары на экологию

Аномальная жара, уверяет Балинский, — это не временное явление, к ней придется привыкать и дальше. В последнее время мы наблюдаем климатические изменения, и Одесская область, которая раньше была степью, может превратиться в пустыню.

"В пределах города мы можем видеть эти изменения только как повышение температуры. А дикая природа уже сама перестраивается. Это мы можем видеть по большому количеству пожаров. И естественной пустоши в нашем регионе становится все больше", — говорит Владислав Балинский.

Эколог об изменениях в экологии региона. Фото: Новини.LIVE

Также фактором изменения климата является обмеление рек, из которых регион получает пресную воду. Если эту проблему не решить, может возникнуть проблема с питьевой водой и выращиванием многих культур.

"У нас единственный источник — это Днестр. Уровень Днестра очень быстро меняется. Поэтому это очень важный вопрос, но он такой комплексный и очень нуждается в источниках идей и финансирования", — заключает эколог.

Дети купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Взвесив все "за" и "против", все же купаться в Черном море безопасно. Дефицит электроэнергии и отсутствие света побуждает одесситов проводить больше времени на побережье. Но все равно нужно помнить об элементарных правилах: не употреблять грязные фрукты и овощи, избегать попадания воды в рот, не находиться на пляже без головного убора. Эти простые истины помогут вам избежать многих проблем.