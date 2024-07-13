В Одесі зафіксували температурний рекорд

В Одесі температура сягнула рекордної позначки. Ілюстративне фото: Freepik

Синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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Температурний рекорд в Одесі

"Максимальна температура повітря у м. Одеса на 0,6°С перевищила рекордне значення для цього дня 1959 року і становила 35,7°С", — йдеться у повідомленні.

Водночас в деяких населених пунктах області температура перевищила показники Одеси. Так, найспекотнішими містами Одеського регіону стали Сарата, де синоптики відмітили 38,6°С, Болград — 37,9°С та Сербка з показником температури у 37,8°С.

Погодні підсумки по Одещині за 12 липня. Фото: Гідрометцентр ЧАМ

Спека в Одесі

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі очікується спекотна погода. Температура вдень може піднятись до +34 °C, а морська вода прогріється до +26 °C.

Також на Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тож варто дотримуватись правил поводження з вогнем.

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.