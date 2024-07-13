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Одесса бьет температурные рекорды — синоптики зафиксировали новый максимум

13 июля 2024 11:24
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе зафиксировали температурный рекорд
В Одессе температура достигла рекордной отметки. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

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Температурный рекорд в Одессе

"Максимальная температура воздуха в г. Одесса на 0,6°С превысила рекордное значение для этого дня 1959 года и составила 35,7°С" , — говорится в сообщении.

В то же время в некоторых населенных пунктах области температура превысила показатели Одессы. Так, самыми жаркими городами Одесского региона стали Сарата, где синоптики отметили 38,6°С, Болград — 37,9°С и Сербка с показателем температуры в 37,8°С.

В Одессе максимальная температура
Погодные итоги по Одесской области за 12 июля. Фото: Гидрометцентр ЧАМ

Жара в Одессе

Напомним, что сегодня в Одессе ожидается жаркая погода. Температура днем может подняться до +34 °C, а морская вода прогреется до +26 °C.

Также в Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Сегодня — чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому следует придерживаться правил обращения с огнем.

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

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