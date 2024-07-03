Аномальна спека в Одесі: як рятуються одесити - поради та лайфхаки

Люди рятуються від спеки. Фото: Новини.LIVE

На Одещину завітала аномальна спека, а разом із нею і триваліші відключення світла, адже енергосистема не витримує навантаження. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями. Прогнозують на півдні таку погоду ще щонайменше тиждень.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути та поділитися власними лайфхаками.

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Хочеться більше прохолоди

Люди розповідають, що не очікували такої стрімкої спеки, тож не встигли до неї навіть підготуватися. Алла Михайлівна скаржиться, що в неї вікна виходять на південний бік і сонце майже завжди "випалює вікно". Тому жінка замислюється над придбанням щільних штор, якими можна трошки заблокувати промені та знизити температуру у квартирі.

"Сонце так світить, що нічого робити не хочеться. І в душ зранку сходила — зараз зовсім цього не відчувається. Досить спекотно навіть мені, корінній одеситці. Здавалося б, можна було вже звикнути. Але ні", — розповідає Алла Михайлівна.

Алла Михайлівна планує зробити квартиру більш прохолодною. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка, яка жартує, що мінімізувала свої рухи, щоб не пітніти. Також її найліпшим другом у таку погоду став лід, який Жанна додає у воду та просто розкладає по будинку.

"Я вдома і в дворі ходжу босоніж. Багато пʼю води та мало їм. Я собі роблю "природний кондиціонер": мочу простирадло та вішаю до відкритого вікна. Так заходить більше прохолодного повітря", — додає Жанна.

Жанна ходить босоніж, щоб вгамувати спеку. Фото: Новини.LIVE

Головне — не сидіти вдома

А ось Марія Олексіївна каже, що треба більше гуляти, бо на вулиці спека відчувається не так сильно. На думку одеситки, будинок віддає багато тепла в оселю, тож там краще не перебувати. Вона знайшла собі альтернативу — море.

"Я цілий день гуляю, потім миюся в холодній воді та лягаю спати. І ще відкриваю повністю вікна, щоб запустити повітря. На цьому все", — вважає Марія Олексіївна.

Марія Олексіївна більше гуляє. Фото: Новини.LIVE

Водночас Лідія робить ще радикальніше — дівчина взагалі йде з дому, коли вимикають світло. Дівчина каже, що одразу вирушає в кафе з кондиціонером, адже там є генератор та світло.

"Люблю купатися в прохолодній воді, а так більше нічого. Під час відключень світла я вдома не буваю, завжди ходжу в кафе. Там можна і відпочити в холоді, і попрацювати. Вони працюють на генераторі і це дуже виручає", — розповідає Лідія.

Лідія надає перевагу закладам з кондиціонером та генератором. Фото: Новини.LIVE

Найкраща пора

Важко уявити в таку спеку задоволених температурою людей, але такі все ж є. Усміхнена Марія запевняє, що насолоджується спекою, хоч її і не розуміють деякі друзі.

"Я насправді дуже люблю спеку. Тому така температура мені комфортна", — підсумовує Марія.

Марія обожнює спеку. Фото: Новини.LIVE

Як врятуватися від спеки

У спекотні дні одягайтеся в натуральні тканини світлих кольорів. Голову обов'язково захищайте головним убором, а очі — сонцезахисними окулярами. Якщо спека застала вас вдома — намочіть ганчірку водою кімнатної температури і покладіть на місце з великими судинами (наприклад на стегна). Це допоможе тілу швидше охолодитися. Опустіть ступні в місткість з прохолодною (не холодною) водою. Прикладіть до чола або потилиці мокрий рушник. Якщо спека заважає заснути — спробуйте укритися вологим простирадлом. Візьміть з собою в прогулянку пляшку з крижаною водою з морозилки і прикладайте до шкіри. Відмовтеся від алкоголю — він посилює зневоднення.

Загалом одесити швидко звикають до чогось нового і жартують, що головне, аби все було за графіком. Під шум генераторів люди кажуть, що все подолають — лише б без Росії. А решта минеться.

Нагадаємо, на більшій частині території України цього тижня пануватиме спека. І раніше Новини.LIVE запитали у львівʼян, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.