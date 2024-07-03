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Отсутствие света в +35 — как Одесса преодолевает жару

3 июля 2024 15:01
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Аномальная жара в Одессе: как спасаются одесситы - советы и лайфхаки
Люди спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На Одесчину пришла аномальная жара, а вместе с ней и более продолжительные отключения света, ведь энергосистема не выдерживает нагрузки. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками. Прогнозируют на юге такую погоду еще как минимум неделю.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блэкауты и поделиться собственными лайфхаками.

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Хочется больше прохлады

Люди рассказывают, что не ожидали такой стремительной жары и не успели к ней даже подготовиться. Алла Михайловна жалуется, что у нее окна выходят на южную сторону и солнце почти всегда "выжигает окна". Поэтому женщина задумывается над приобретением плотных штор, которыми можно немного заблокировать лучи и снизить температуру в квартире.

"Солнце так светит, что ничего делать не хочется. И в душ утром сходила — сейчас совсем этого не чувствуется. Довольно жарко даже мне, коренной одесситке. Казалось бы, можно было уже привыкнуть. Но нет", — рассказывает Алла Михайловна.

Алла Михайловна планирует сделать квартиру прохладней. Фото: Новости.
Алла Михайловна планирует сделать квартиру прохладней. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, которая шутит, что минимизировала свои движения, чтобы не потеть. Также ее лучшим другом в такую погоду стал лед, который Жанна добавляет в воду и просто раскладывает по дому.

"Я дома и во дворе хожу босиком. Много пью воды и мало ем. Я себе делаю "естественный кондиционер": мочу простыню и вешаю к открытому окну. Так заходит больше прохладного воздуха", — добавляет Жанна.

Жанна ходит босиком, чтобы унять жару. Фото: Новости.
Жанна ходит босиком, чтобы унять жару. Фото: Новини.LIVE

Главное — не сидеть дома

А вот Мария Алексеевна говорит, что нужно больше гулять, потому что на улице жара чувствуется не так сильно. По мнению одесситки, дом отдает много тепла в дом, поэтому там лучше не находиться. Она нашла себе альтернативу — море.

"Я целый день гуляю, потом моюсь в холодной воде и ложусь спать. И еще открываю полностью окна, чтобы запустить воздух. На этом все", — считает Мария Алексеевна.

Мария Алексеевна больше гуляет. Фото: Новости.
Мария Алексеевна больше гуляет. Фото: Новини.LIVE

В то же время Лидия делает еще более радикально — девушка вообще уходит из дома, когда выключают свет. Она говорит, что сразу отправляется в кафе с кондиционером, ведь там есть генератор и свет.

"Люблю купаться в прохладной воде, а так больше ничего. Во время отключений света я дома не бываю, всегда хожу в кафе. Там можно и отдохнуть в холоде и поработать. Они работают на генераторе и это очень выручает", — рассказывает Лидия.

Лидия предпочитает заведения с кондиционером и генератором. Фото: Новости.
Лидия предпочитает заведения с кондиционером и генератором. Фото: Новини.LIVE

Лучшая пора

Трудно вообразить в такую жару довольных температурой людей, но такие все же есть. Улыбающаяся Мария уверяет, что наслаждается жарой, хотя ее и не понимают некоторые друзья.

"Я действительно очень люблю жару. Поэтому такая температура мне комфортна", — заключает Мария.

Мария обожает жару. Фото: Новости.
Мария обожает жару. Фото: Новини.LIVE

Как спастись от жары

  1. В жаркие дни одевайтесь в натуральные ткани светлого цвета.
  2. Голову обязательно защищайте головным убором, а глаза — солнцезащитными очками.
  3. Если жара застала вас дома — намочите тряпку водой комнатной температуры и положите на место с большими сосудами (например, на бедра). Это поможет телу побыстрее охладиться.
  4. Опустите ступни в емкость с прохладной (не холодной) водой.
  5. Приложите ко лбу или затылку мокрое полотенце.
  6. Если жара мешает заснуть — попробуйте укрыться влажной простыней.
  7. Возьмите с собой в прогулку бутылку с ледяной водой из морозилки и прикладывайте к коже.
  8. Откажитесь от алкоголя — он усиливает обезвоживание.

В общем, одесситы быстро привыкают к чему-то новому и шутят, что главное, чтобы все было по графику. Под гул генераторов люди говорят, что все преодолеют только без России. А остальные пройдут.

Напомним, на большей части территории Украины на этой неделе будет царить жара. И раньше Новини.LIVE спросили у львовян, какими лайфхаками они пользуются, чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.

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