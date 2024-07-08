У річці Південний Буг гине риба: у чому причина

Замор риби у Миколаєві. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У воді річки Південний Буг виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Стан води у Південному Бузі

Фахівці відібрали проби 5 липня поточного року у мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва, адже у річці масово почали гинути риби та інші мешканці водойми. Виявилось, что результати не відповідають нормам.

"Виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій по азоту амонійному в три рази. Також виявлено зниження розчинного кисню в 1,5 рази внаслідок аномально високої температури повітря", — йдеться у повідомленні екологів.

У Миколаєві зафіксовано замор риби. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Зазначимо, що показник амонійного азоту у водоймах вказує на кількість аміаку та його похідних у воді. Високий рівень речовини може свідчити про забруднення, зазвичай викликане розкладом органічних речовин, стічними водами або сільськогосподарськими відходами. Надмірна кількість амонійного азоту може бути шкідливою для водних організмів і вказує на те, що вода може бути непридатною для пиття або рекреаційних цілей.

Стан води на Одещині

Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.