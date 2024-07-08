В реке Южный Буг гибнет рыба: в чем причина

Замор рыбы в Николаеве. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В воде реки Южный Буг обнаружено превышение концентраций аммонийного азота и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору рыбы.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Состояние воды в Южном Буге

Специалисты отобрали пробы 5 июля текущего года в микрорайоне Матвеевка города Николаева, ведь в реке массово гибли рыбы и другие жители водоема. Оказалось, что результаты не соответствуют нормам.

"Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в три раза. Также выявлено снижение растворимого кислорода в 1,5 раза вследствие аномально высокой температуры воздуха", — говорится в сообщении экологов.

В Николаеве зафиксирован замор рыбы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Отметим, что показатель аммонийного азота в водоемах указывает на количество аммиака и его производных в воде. Высокий уровень вещества может свидетельствовать о загрязнении, обычно вызванном разложением органических веществ, сточными водами или сельскохозяйственными отходами. Избыточное количество аммонийного азота может быть вредно для водных организмов и указывает на то, что вода может быть непригодной для питья или рекреационных целей.

Состояние воды в Одесской области

Напомним, в воде Хаджибейского лимана, около села Палеевка, Одесская область, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы", Одесская область, наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.