В реке Южный Буг гибнет рыба: в чем причина

В Николаеве фиксируется замор рыбы — что не так с водой в Южном Буге
В воде реки Южный Буг обнаружено превышение концентраций аммонийного азота и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору рыбы.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Состояние воды в Южном Буге
Специалисты отобрали пробы 5 июля текущего года в микрорайоне Матвеевка города Николаева, ведь в реке массово гибли рыбы и другие жители водоема. Оказалось, что результаты не соответствуют нормам.
"Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в три раза. Также выявлено снижение растворимого кислорода в 1,5 раза вследствие аномально высокой температуры воздуха", — говорится в сообщении экологов.
Отметим, что показатель аммонийного азота в водоемах указывает на количество аммиака и его производных в воде. Высокий уровень вещества может свидетельствовать о загрязнении, обычно вызванном разложением органических веществ, сточными водами или сельскохозяйственными отходами. Избыточное количество аммонийного азота может быть вредно для водных организмов и указывает на то, что вода может быть непригодной для питья или рекреационных целей.
Состояние воды в Одесской области
Напомним, в воде Хаджибейского лимана, около села Палеевка, Одесская область, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.
Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы", Одесская область, наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.
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