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Жара убивает — в Одесской области снова гибнет рыба

17 июля 2024 12:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Массово гибнет рыба в Одесской области: экологи зафиксировали очередной замор
Замор рыбы в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция.
Верзилова Єлизавета - редактор

В воде Хаджибейского лимана, близ села Палиивка на Одесчине, уже второй раз за месяц зафиксировали массовый замор рыб и других жителей водоема. Причиной гибели, скорее всего, является аномальная жара этим летом.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Специалисты отобрали пробы воды из лимана для дальнейших лабораторных исследований. О результатах экологи сообщат впоследствии.

"Как и раньше, основной гипотезой причин указанного явления является уменьшение растворимого кислорода в воде из-за аномально высокой температуры воздуха. Итоговые выводы о причинах удушья на Хаджибейском лимане можно будет сделать после получения результатов лабораторных исследований" , — сообщили в инспекции.

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Напомним, что в микрорайоне Матвеевка города Николаева массово начали гибнуть рыбы и другие жители Южного Буга. Оказалось, что результаты проб воды из реки не соответствуют нормам.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Добавим, что аномальная жара в Одесской области вызывает обмеление рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.

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