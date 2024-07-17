Хаджибейська дамба на Одещині отримала власника: деталі

Дамба через Хаджибеївський лиман на Одещині. Фото: Одеський кур'єр

Аварійна дамба на Хаджибейському лимані тривалий час вважалася безхазяйною. Але тепер споруда належатиме державі в обличчі Одеської міської ради, що дозволить провести необхідні роботи для її функціонування.

Про це йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури.

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Верховний суд задовольнив позов прокуратури Одеської області, який зобов'язує Одеську міську раду взяти на облік дамбу Хаджибейського лиману та надати їй статус комунального майна. Для виконання рішення суду, Одеська міська рада зобов'язана розмістити оголошення про взяття безхазяйної нерухомості на облік у друкованих ЗМІ. Потім необхідно буде звернутися із відповідною заявою до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

Значення дамби

Дамба Хаджибейського лиману є життєво важливою для регіону, оскільки захищає Одесу від затоплення та відіграє ключову роль для тисяч людей і понад 50 підприємств та організацій, розташованих на прилеглій території площею 23 квадратні кілометри.

Дамба береже Одесу від затоплення. Фото: Одеський кур'єр

Водні об'єкти є важливою частиною екосистеми, забезпечуючи існування людей, тварин та рослин. Для їх охорони та належного використання зводяться гідротехнічні споруди. Наявність законного власника гарантує підтримання належного технічного стану дамби та проведення своєчасних ремонтних робіт.

Аварійний стан дамби

Ще у 2000-х дамбу зміцнювали будівельним сміттям, а у 2003 році визнали аварійною. Її стан особливо погіршила негода у лютому 2020 року та злива влітку 2021-го. В останньому випадку ситуація могла обернуться трагедією, бо рівень води піднявся до критичної позначки.

Аварійна дамба на Одещині. Фото: УСІ

Нагадаємо, що ТОВ "Ростдорстрой" виграло тендер на ремонт дамби минулого року. Однак він став не першим — попередню закупівлю з тим же підрядником розірвали у листопаді 2021. Але згодом й у розблокуванні цього підряду компанії відмовили за рішенням суду. Зазначимо, що в крайній раз роботи були оцінені у понад 60 мільйонів гривень.