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Дамба Хаджибейского лимана станет коммунальным имуществом

17 июля 2024 11:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Хаджибейская дамба в Одесской области получила владельца: детали
Дамба через Хаджибеевский лиман в Одесской области. Фото: Одесский курьер
Верзилова Єлизавета - редактор

Аварийная дамба на Хаджибейском лимане долгое время считалась бесхозной. Но теперь постройка будет принадлежать государству в лице Одесского городского совета, что позволит провести необходимые работы для его функционирования.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

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Верховный суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области, обязывающий Одесский городской совет взять на учет дамбу Хаджибейского лимана и предоставить ей статус коммунального имущества. Для выполнения решения суда Одесский городской совет обязан разместить объявление о взятии бесхозной недвижимости на учет в печатных СМИ. Затем необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Значение дамбы

Дамба Хаджибейского лимана жизненно важна для региона, поскольку защищает Одессу от затопления и играет ключевую роль для тысяч людей и более 50 предприятий и организаций, расположенных на прилегающей территории площадью 23 квадратных километра.

Значение дамбы через Хаджибейский лиман
Дамба оберегает Одессу от затопления. Фото: Одесский курьер

Водные объекты являются важной частью экосистемы, обеспечивая существование людей, животных и растений. Для их защиты и надлежащего использования возводятся гидротехнические сооружения. Наличие законного владельца гарантирует поддержание надлежащего технического состояния дамбы и своевременных ремонтных работ.

Аварийное состояние дамбы

Еще в 2000-х дамбу укрепляли строительным мусором, а в 2003 году сочли аварийной. Ее состояние особенно ухудшило ненастье в феврале 2020 года и ливень летом 2021-го. В последнем случае ситуация могла обернуться трагедией, потому что уровень воды поднялся до критической отметки.

Состояние дамбы на Одесщине аварийное
Аварийная дамба в Одесской области. Фото: УСІ

Напомним, что ООО "Ростдорстрой" выиграло тендер на ремонт дамбы в прошлом году. Однако он стал не первым — предварительную закупку с тем же подрядчиком разорвали в ноябре 2021 года. Но впоследствии и в разблокировании этого подряда компании отказали по решению суда. Отметим, что в последний раз работы были оценены более чем в 60 миллионов гривен.

Одесса суд ремонт авария Геннадий Труханов Одесская область Новости Одессы Лиман инфраструктура дамба

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