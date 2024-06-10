Ремонт аварійної дамби Хаджибеївського лиману не відбудеться

Аварійна Хаджибеївська дамба на Одещині. Фото: Думська

Компанії "Ростдорстрой" за рішенням суду відмовлено у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману. Роботи були оцінені у понад 60 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з рішення Південно-західного апеляційного господарського суду.

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Деталі тендеру

Замовником закупівлі на першочерговi заходи з капiтального ремонту та стабiлiзацii стану аварiйних дiлянок дамби Хаджибейського лиману на Одещині стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Загальна сума оголошеного тендеру склала 62 355 000 гривень. Роботи мали початися минулого року та завершитись до 31 грудня 2024.

Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Планували зробити:

Водолазне обстеження дна акваторії;

підняття із води уламків;

укріплення відкосів дамби;

улаштування хвилевідбійних блоків;

улаштування світлофорів та огороджувальних ліхтарів.

Невизначений об'єкт

Дамба відсутня в єдиній базі даних гідротехнічних споруд України і не знаходиться на жодному балансі. Прокуратура вимагала від мерії прийняти її у комунальну власність, але у міськраді відповіли, що дамба знаходиться за межами Одеси. Частково вона проходить по території Нерубайської та Усатівської сільських громад. Муніципалітет вважає, що такими об'єктами повинна опікуватися держава.

Аварійний стан

Ремонт дамби на Хаджибейському лиману критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити Одесу на площі 23 кв. км. А саме Пересип, залізничну гілку та понад пів сотні підприємств. Ще у 2000-х дамбу зміцнювали будівельним сміттям, а у 2003 році визнали аварійною. Її стан особливо погіршила негода у лютому 2020 року та злива влітку 2021-го. В останньому випадку ситуація могла обернуться трагедією, бо рівень води піднявся до критичної позначки.

Аварійна дамба на Одещині. Фото: УСІ

Нагадаємо, що ТОВ "Ростдорстрой" виграло тендер на ремонт дамби минулого року. Однак він став не першим — попередню закупівлю з тим же підрядником розірвали у листопаді 2021.