Ремонт аварийной дамбы Хаджибеевского лимана не состоится

Аварийная Хаджибеевская дамба в Одесской области. Фото: Думская

Компании "Ростдорстрой" по решению суда отказано в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Работы были оценены более чем в 60 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

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Детали тендера

Заказчиком закупки на первоочередные мероприятия по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана в Одесской области стало Управление капитального строительства Одесского городского совета. Общая сумма объявленного тендера составила 62 355 000 гривен. Работы должны были начаться в прошлом году и завершиться к 31 декабря 2024 года.

Объявления аукциона. Фото: скриншот

Планировали сделать:

Водолазное обследование дна акватории;

поднятие из воды обломков;

укрепление откосов дамбы;

устройство волноотбойных блоков;

устройство светофоров и ограждающих фонарей.

Неопределенный объект

Дамба отсутствует в единой базе данных гидротехнических сооружений Украины и не находится ни на одном балансе. Прокуратура потребовала от мэрии принять ее в коммунальную собственность, но в горсовете ответили, что дамба находится за пределами Одессы. Частично она проходит по территории Нерубайской и Усатовской сельских громад. Муниципалитет считает, что такими объектами должно заниматься государство.

Аварийное состояние

Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий. Еще в 2000-х дамбу укрепляли строительным мусором, а в 2003 году сочли аварийной. Ее состояние особенно ухудшило ненастье в феврале 2020 года и ливень летом 2021-го. В последнем случае ситуация могла обернуться трагедией, потому что уровень воды поднялся до критической отметки.

Аварийная дамба в Одесской области. Фото: ВСЕ

Напомним, что ООО "Ростдорстрой" выиграло тендер на ремонт дамбы в прошлом году. Однако он стал не первым — предварительную закупку с тем же подрядчиком разорвали в ноябре 2021 года.