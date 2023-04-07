Ремонт Хаджибейської дамби в Одесі подорожчав втричі

Роботи триватимуть півтора року

В Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту державних закупівель Prozorro.

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Згідно з тендером передбачено першочергові заходи з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби. Роботи мають розпочатись вже в травні цього року й завершитись у грудні 2024 року.

Минулий тендер

Тендер на ремонт Хаджибейської дамби у 2021 році виграла фірма "Ростдорстрой", яка належить депутату міськради від "Довіряй Ділам" Юрію Шумахеру. На це муніципальне управління капбудівництва виділило 26,7 мільйона гривень. Втім договір розірвали у листопаді того ж року.

Причини ремонту

Ремонт дамби на Хаджибейському лиману критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити Одесу на площі 23 кв. км. А саме Пересип, залізничну гілку та понад пів сотні підприємств. Ще у 2000-х дамбу зміцнювали будівельним сміттям, а у 2003 році визнали аварійною. Її стан особливо погіршила негода у лютому 2020 року та злива влітку 2021-го. В останньому випадку ситуація могла обернуться трагедією, бо рівень води піднявся до критичної позначки.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати дві дренажні насосні станції дамби Хаджибейського лиману. Одеська міська рада на це виділила 7,2 мільйона гривень.

Зазначимо, центральний павільйон EXPO-2023, у разі виграшу Одеси як міста-кандидата на проведення Всесвітньої виставки, буде розміщений на греблі Хаджибейського лиману її зміцнять та оновлять. Окрім цього буде побудовано об'їзну дорогу повз полів зрошення.