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Ремонт Хаджибейской дамбы в Одессе подорожал в три раза

7 апреля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Работы продлятся полтора года
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.

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Согласно тендеру предусмотрены первоочередные меры по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы. Работы должны начаться в мае этого года и завершиться в декабре 2024 года.

Прошлый тендер

Тендер на ремонт Хаджибейской дамбы в 2021 году выиграла фирма "Ростдорстрой", принадлежащая депутату горсовета от "Доверяй Дилам" Юрию Шумахеру. На это муниципальное управление капстроительства выделило 26,7 миллиона гривен. Впрочем, договор расторгли в ноябре того же года.

Причины ремонта

Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий. Еще в 2000-х дамбу укрепляли строительным мусором, а в 2003 году сочли аварийной. Ее состояние особенно ухудшило ненастье в феврале 2020 года и ливень летом 2021-го. В последнем случае ситуация могла обернуться трагедией, потому что уровень воды поднялся до критической отметки.

Напомним, в Одессе планируется отремонтировать две дренажные насосные станции дамбы Хаджибейского лимана. Одесский городской совет на это выделил 7,2 миллиона гривен.

Отметим, что центральный павильон EXPO-2023, в случае выигрыша Одессы как города-кандидата на проведение Всемирной выставки, будет размещен на дамбе Хаджибейского лимана ее укрепят и обновят. Кроме этого будет построена объездная дорога мимо полей орошения.

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