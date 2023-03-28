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Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

28 березня 2023 12:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Переможець стане відомий вже в листопаді цього року
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Приймати всесвітню виставку є важливим як для регіону, так і для країни. 

Кореспонденти Новини.LIVE були на презентації макета ЕХРО-2030 в Одесі.

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Голова "Громадської ради ЕХРО-2030 Одеса" Євген Лєвєнберг представив макет виставки з екологічними матеріалами, зокрема з металу, картону та пластику, без використання бетону. Дах буде виконаний з сонячних панелей, що забезпечить виставку енергією. Проєкт буде унікальним для України, адже він буде першою виставкою з екологічними матеріалами та самозабезпеченням.

ЕХРО-2030 в Одесі

"Центральний павільйон розміщений на греблі Хаджибеївського лиману її зміцнять та оновлять. Окрім цього буде побудовано об'їзну дорогу повз полів зрошення. Матеріали для будівництва павільйонів поставлятимуть усі підприємства України і таким чином буде залучено наш бізнес. Нова дорога дозволить розвантажити місто та не руйнувати дороги міста", — зазначив голова "Громадської ради ЕХРО-2030 Одеса" Євген Лєвєнберг. 

ЕХРО-2030 в Одесі

Одним з головних критеріїв є територія розміром 200-300 гектарів, яка має бути розташована в місті. Одеса відповідає цій вимозі, а її унікальність полягає в тому, що місце проведення знаходиться всього в 15-хвилинах їзди від центру міста.

Роман Григоришин

"Павільйони поділені на країни, кожна з яких побудує їх сама собі. В центрі будуть Одеса та Україна. Прямо на березі моря проходитимуть різноманітні концерти та заходи розважального характеру. Кожен з учасників після Всесвітньої виставки зможе забрати свій павільйон або подарувати його Україні. Вони будуть у форматі конструктора і надалі можна буде побудувати школи, дитсадки або ще чогось", — зазначив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин. 

ЕХРО-2030 в Одесі

Україна готується провести ЕХРО-2030 в Одесі, і це для країни є важливим пріоритетом. Це можливість відкритися для світу, показати свою унікальність та багатогранність. Проведення Всесвітньої виставки має значення не лише для розвитку туризму, але й для економіки та розвитку нового мікрорайону.

ЕХРО-2030 в Одесі

"МЗС щодня працює для просування EXPO. Ми не змогли показати свою країну у всій красі комісія не змогла приїхати до країни довелося все показувати онлайн. Місце для проведення EXPO вибрали не випадково. Проведення виставки має розв'язувати екологічну проблему, яка там зараз є. Плюс вирішиться проблема з греблею", — зазначила директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Україн Олександра Василенко. 

ЕХРО-2030 в Одесі

Познайомитися з досьє можна буде після ухвалення рішення комісією. Остаточно місто-господаря Всесвітньої виставки оберуть в листопаді цього року. Для перемоги Україні потрібно отримати щонайменше 86 голосів зі 170 країн, які входять до Міжнародного бюро виставок.

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