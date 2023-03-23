В Парижі розпочали захищати заявку Одеси як кандидата на проведення EXPO 2030

Переможець стане відомий вже в листопаді цього року

22 та 23 березня українська делегація розпочала роботу в Парижі на дослідницькій місії Міжнародного бюро виставок. Наразі триває захист заявки Одеси на проведення EXPO 2030.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Хто представляє Одесу на міжнародній арені

Євген Лєвєнберг — голова ГО "Громадська Рада ЕКСПО-2030 Одеса";

Олександра Василенко — директор департаменту економічної дипломатії МЗС України;

Кирило Криволап — радник прем‘єр-міністра України;

Анатолій Зирянов — радник заступника голови Одеської ОВА.

"Мета заходу — дослідити заявку України та досьє Одеси як міста кандидата на проведення EXPO 2030. Українська делегація презентує окремі розділи досьє, після чого відбувається дискусія та сесія питань-відповідей", — йдеться в повідомленні.

Розробка проєкту в EXPO-2030 Одесі

Розробкою архітектурної частини українського досьє займалася всесвітньо відома команда Zaha Hadid Architect. Вона запропонувала систему будівництва павільйонів для інших держав-учасниць, це дозволить транспортувати окремим учасникам виставки їхні модулі до своїх країн. Компоненти павільйонів, також можуть бути запропоновані як школи, дитячі садки, хірургічні кабінети або субсидовані робочі приміщення для цифрової та креативної індустрії України.

Всі ці модулі будуть розроблені таким чином, щоб вони могли розміщатись на в судноплавних баржах, які перевозять вантажі Чорним та Азовським морями та Дніпром. Їх можна легко доставити у великі міста України, де вони будуть використані як громадська та соціальна інфраструктура для громад по всій країні.

Остаточно місто-господаря Всесвітньої виставки оберуть в листопаді цього року. Для перемоги Україні потрібно отримати щонайменше 86 голосів зі 170 країн, які входять до Міжнародного бюро виставок.