В Париже стали защищать заявку Одессы как кандидата на проведение EXPO 2030

Победитель станет известен уже в ноябре этого года

22 и 23 марта украинская делегация начала работу в Париже на исследовательской миссии Международного бюро выставок. В настоящее время идет защита заявки Одессы на проведение EXPO 2030.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Кто представляет Одессу на международной арене

Евгений Левенберг — председатель ОО "Общественный Совет ЭКСПО-2030 Одесса";

Александра Василенко — директор департамента экономической дипломатии МИД Украины;

Кирилл Криволап — советник премьер-министра Украины;

Анатолий Зырянов — советник заместителя председателя Одесской ОВА.

"Цель мероприятия — исследовать заявку Украины и досье Одессы как города кандидата на проведение EXPO 2030. Украинская делегация презентует отдельные разделы досье, после чего проходит дискуссия и сессия вопросов-ответов", — говорится в сообщении.

Разработка проекта в EXPO-2030 в Одессе.

Разработкой архитектурной части украинского досье занималась всемирно известная команда Zaha Hadid Architect. Она предложила систему строительства павильонов для других государств-участников, что позволит транспортировать отдельным участникам выставки их модули в свои страны. Компоненты павильонов также могут быть предложены как школы, детские сады, хирургические кабинеты или субсидированные рабочие помещения для цифровой и креативной индустрии Украины.

Все эти модули будут разработаны таким образом, чтобы они могли размещаться на судоходных баржах, которые перевозят грузы по Черному и Азовскому морям и Днепру. Их можно легко доставить в крупные города Украины, где они будут использованы в качестве общественной и социальной инфраструктуры для общин по всей стране.

Окончательно город-хозяина Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.