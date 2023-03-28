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Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

28 марта 2023 12:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Победитель станет известен уже в ноябре этого года
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Принимать всемирную выставку важно как для региона, так и для страны.

Корреспонденты Новини.LIVE были на презентации макета ЭХРО-2030 в Одессе.

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Председатель "Общественного совета ЭХРО-2030 Одесса" Евгений Левенберг представил макет выставки с экологическими материалами, в том числе из металла, картона и пластика, без использования бетона. Крыша будет выполнена из солнечных панелей, что обеспечит выставку энергией. Проект будет уникальным для Украины, ведь он станет первой выставкой с экологическими материалами и самообеспечением.

ЭХРО-2030 в Одессе

"Центральный павильон размещен на дамбе Хаджибеевского лимана ее укрепят и обновят. Кроме этого будет построена объездная дорога мимо полей орошения. Материалы для строительства павильонов будут поставлять все предприятия Украины и таким образом будет привлечен наш бизнес. Новая дорога позволит разгрузить город и не разрушать города", — отметил председатель "Общественного совета ЕХРО-2030 Одесса" Евгений Левенберг.

ЭХРО-2030 в Одессе

Одним из главных критериев есть территория размером 200-300 гектаров, которая должна быть расположена в городе. Одесса отвечает этому требованию, а ее уникальность состоит в том, что место проведения находится всего в 15-минутах езды от центра города.

Роман Григоришин

"Павильоны поделены на страны, каждая из которых построит их сама себе. В центре будут Одесса и Украина. Прямо на берегу моря будут проходить разнообразные концерты и мероприятия развлекательного характера. Каждый из участников после Всемирной выставки сможет забрать свой павильон или подарить его Украине. Они будут в формате конструктора и дальше можно будет построить школы, детсады или еще чего-нибудь", — отметил заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин.

ЭХРО-2030 в Одессе

Украина готовится провести ЭХРО-2030 в Одессе, и это для страны важный приоритет. Это возможность открыться миру, показать свою уникальность и многогранность. Проведение Всемирной выставки имеет значение не только для развития туризма, но и экономики и развития нового микрорайона.

ЭХРО-2030 в Одессе

"МИД каждый день работает для продвижения EXPO. Мы не смогли показать свою страну во всей красе комиссия не смогла приехать в страну пришлось все показывать онлайн. Место для проведения EXPO выбрали неслучайно. Проведение выставки должно решать экологическую проблему, которая там сейчас есть. Плюс решится проблема с дамбой", — отметила директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Александра Василенко.

ЭХРО-2030 в Одессе

Познакомиться с досье можно будет при принятии решения комиссией. Окончательно город-хозяина Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.

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