В Одесі виділили кошти на ремонт Хаджибейської дамби

Прорив дамби затопить Одесу на площі 23 км кв.

В Одесі планують відремонтувати дві дренажні насосні станції дамби Хаджибейського лиману. Одеська міська рада на це виділила 7,2 мільйона гривень.

Про це стало відомо з розпорядження Одеського міського голови.

Основна мета ремонту — запобігти виникненню надзвичайних ситуацій у разі прориву дамби Хаджибейського лиману. Ремонт передбачає відновлення роботи насосних станцій №4 і №5, які знаходяться на Хаджибейській дорозі, 32.

З метою забезпечення нормального функціонування станцій, планується провести капітальний ремонт насосного обладнання, електричної і автоматичної частин, відновити водоприймальні колодязі та системи відводу води.

Ремонт дамби на Хаджибейському лиману критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити Одесу на площі 23 км кв. А саме Пересип, залізничну гілку та понад пів сотні підприємств. Ще в 2000-х дамбу зміцнювали будівельним сміттям, а у 2003 році визнали аварійною. Її стан особливо погіршила негода у лютому 2020 року та злива влітку 2021-го. В останньому випадку ситуація могла обернуться трагедією, бо рівень води піднявся до критичної позначки.

Нагадаємо, екологи вважають, що Куяльницький лиман та його унікальні грязі можна врятувати. Для цього треба наповнити його чистою прісною водою. За словами еколога, нині є два варіанти розв'язання проблеми. Перший — забір води з Хаджибейського лиману, яка буде проходити доочистку. Другий варіант, скидання очищених стоків зі станції біологічного очищення "Північна".