В Одессе выделили средства на ремонт Хаджибейской дамбы
В Одессе планируется отремонтировать две дренажные насосные станции дамбы Хаджибейского лимана. Одесский городской совет на это выделил 7,2 миллиона гривен.
Об этом стало известно по распоряжению Одесского городского головы.
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Основная цель ремонта — предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана. Ремонт предусматривает возобновление работы насосных станций №4 и №5, находящихся на Хаджибейской дороге, 32.
С целью обеспечения нормального функционирования станций планируется провести капитальный ремонт насосного оборудования, электрической и автоматической частей, восстановить водоприемные колодцы и системы отвода воды.
Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий. Еще в 2000-х дамбу укрепляли строительным мусором, а в 2003 году сочли аварийной. Ее состояние особенно ухудшило ненастье в феврале 2020 года и ливень летом 2021-го. В последнем случае ситуация могла обернуться трагедией, потому что уровень воды поднялся до критической отметки.
Напомним, экологи считают, что Куяльницкий лиман и его уникальные грязи можно спасти. Для этого нужно наполнить его чистой пресной водой. По словам эколога, сейчас есть два варианта решения проблемы. Первый — забор воды из Хаджибейского лимана, которая будет проходить доочистку. Второй вариант — сброс очищенных стоков со станции биологической очистки "Северная".