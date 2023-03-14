В Одессе выделили средства на ремонт Хаджибейской дамбы

Прорыв дамбы затопит Одессу на площади в 23 кв. км

В Одессе планируется отремонтировать две дренажные насосные станции дамбы Хаджибейского лимана. Одесский городской совет на это выделил 7,2 миллиона гривен.

Об этом стало известно по распоряжению Одесского городского головы.

Основная цель ремонта — предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана. Ремонт предусматривает возобновление работы насосных станций №4 и №5, находящихся на Хаджибейской дороге, 32.

С целью обеспечения нормального функционирования станций планируется провести капитальный ремонт насосного оборудования, электрической и автоматической частей, восстановить водоприемные колодцы и системы отвода воды.

Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критично важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить Одессу на площади 23 кв. км. А именно Пересыпь, железнодорожную ветвь и более полусотни предприятий. Еще в 2000-х дамбу укрепляли строительным мусором, а в 2003 году сочли аварийной. Ее состояние особенно ухудшило ненастье в феврале 2020 года и ливень летом 2021-го. В последнем случае ситуация могла обернуться трагедией, потому что уровень воды поднялся до критической отметки.

Напомним, экологи считают, что Куяльницкий лиман и его уникальные грязи можно спасти. Для этого нужно наполнить его чистой пресной водой. По словам эколога, сейчас есть два варианта решения проблемы. Первый — забор воды из Хаджибейского лимана, которая будет проходить доочистку. Второй вариант — сброс очищенных стоков со станции биологической очистки "Северная".