Куяльницький лиман: як врятувати українську здравницю

Лиман терміново необхідно наповнити прісною водою

Екологи вважають, що Куяльницький лиман та його унікальні грязі можна врятувати. Для цього треба наповнити його чистою прісною водою.

Про це журналістам Новини. LIVE розказав еколог, ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"Для порятунку Куяльницького лиману необхідно впроваджувати проєкти, які будуть мати стабільну довгострокову перспективу. Головна ціль — наповнення лікувальної водойми чистою прісною водою", — зазначив Сергій Степаненко.

За словами еколога, нині є два варіанти розв'язання проблеми. Перший — забір води з Хаджибейського лиману, яка буде проходити доочистку. Але при цьому потрібно будувати очисні споруди, і вода з Хаджибейського лиману наповнить Куяльницький лиман. Другий варіант, скидання очищених стоків зі станції біологічного очищення "Північна". Ці стоки будуть проходити додаткову, дуже ретельну доочистку, і ця прісна, дуже чиста вода буде надходити в Куяльницький лиман.

"Впровадження глибокого очищення води на цій станції дасть змогу використовувати в умовах ще більш посушливого клімату в найближчі 20-30 років десь 60 млн м³ прісної води для забезпечення живлення Куяльницького лиману і поступового поліпшення гідроекологічного стану Хаджибейського лиману, який зараз знаходиться в жахливому екологічному стані", — розказав еколог.

Втім, як зазначає Сергій Степаненко, обидва ці варіанти вимагають значних капіталовкладень. Але першочерговими завданнями щодо порятунку Куяльницького лиману має бути припинення незаконного забору води та проведення комплексу робіт по ренатуралізації річки Великий Куяльник, а також розчищення річища, облаштування захисних зон з висадкою там дерев і кущів, що припинить замулювання. В радіусі водозабору також треба прибрати несанкціоновані звалища.

Фото: Український науково-дослідний інститут