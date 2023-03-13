Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Куяльницький лиман: як врятувати українську здравницю arrow

Куяльницький лиман: як врятувати українську здравницю

13 березня 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Куяльницький лиман: як врятувати українську здравницю
Лиман терміново необхідно наповнити прісною водою
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Екологи вважають, що Куяльницький лиман та його унікальні грязі можна врятувати.   Для цього треба наповнити його чистою прісною водою.

Про це журналістам Новини. LIVE розказав еколог, ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. 

Читайте також:

"Для порятунку Куяльницького лиману необхідно впроваджувати проєкти, які будуть мати стабільну довгострокову перспективу. Головна ціль —  наповнення лікувальної водойми чистою прісною водою", — зазначив Сергій Степаненко.

За словами еколога, нині є два варіанти розв'язання проблеми. Перший — забір води з Хаджибейського лиману, яка буде проходити доочистку. Але при цьому  потрібно будувати очисні споруди, і вода з Хаджибейського лиману наповнить Куяльницький лиман. Другий варіант, скидання очищених стоків зі станції біологічного очищення "Північна". Ці стоки будуть проходити додаткову, дуже ретельну доочистку, і ця прісна, дуже чиста вода буде надходити в Куяльницький лиман. 

"Впровадження глибокого очищення води на цій станції дасть змогу використовувати в умовах ще більш посушливого клімату в найближчі 20-30 років десь 60 млн м³ прісної води для забезпечення живлення Куяльницького лиману і поступового поліпшення гідроекологічного стану Хаджибейського лиману, який зараз знаходиться в жахливому екологічному стані", — розказав еколог. 

Втім, як зазначає Сергій Степаненко, обидва ці варіанти вимагають значних капіталовкладень. Але першочерговими завданнями щодо порятунку Куяльницького лиману  має бути припинення незаконного забору води та проведення комплексу робіт по ренатуралізації річки Великий Куяльник, а також розчищення річища, облаштування захисних зон з висадкою там дерев і кущів, що припинить замулювання. В радіусі водозабору також треба прибрати несанкціоновані звалища.

Фото: Український науково-дослідний інститут

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

20:05 Грушевий пиріг з медом: як приготувати неймовірний десерт у піст

19:46 Росія оголосила свою позицію щодо продовження "зернової угоди"

19:45 Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією

19:31 В Україну завтра прийде справжнє весняне тепло, але є "нюанси"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:30 Загарбники розробили план втечі з окупованої Василівки для представників "влади"

19:20Уряд підтримав виділення додатково понад 500 млрд грн на армію: подробиці

19:15 Питання життя: що брати з собою на війну мобілізованому

19:03 В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

19:00 В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Актуальне по темі

None 13 Березень 20:06

Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

None 13 Березень 20:00

Грушевий пиріг з медом: як приготувати неймовірний десерт у піст

None 13 Березень 19:46

Росія оголосила свою позицію щодо продовження "зернової угоди"

None 13 Березень 19:45

Ротань змінив заявку збірної України на матч із Англією

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB