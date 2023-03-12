Тарифи на воду та водовідведення в Одесі можуть зрости

Зростання тарифів передбачається у два етапи

Нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні.

Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

НКРЕКП планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

“Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НКРЕКП, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та водночас для забезпечення їх послугами належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила рішення про підвищення на наступний рік тарифів на холодну воду та водовідведення. Цінники планувалося підвищувати у два етапи — з 1 січня та з липня 2023 року.

Так, з 1 січня тариф на водовідведення та водопостачання "Інфоксводоканал" збирався підвищити до 42,24 грн/кубометр (подача води — 21,94 грн; водовідведення — 20,28 грн.). А з 1 липня ціна цих послуг мала вирости ще на чотири гривні – до 46,66 грн/кубометр.

Але 30 грудня НКРЕКУ своє рішення скасувала.

Нагадаємо, що в Одесі востаннє підвищували тариф 1 січня 2022 року, і ціни на цей момент такі: