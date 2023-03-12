Тарифы на воду и водоотведение в Одессе могут вырасти
Новые тарифы планируется утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК).
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НКРЭКУ планирует в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
"В настоящее время прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов", — говорится в сообщении.
По информации НКРЭКУ, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей и одновременно для обеспечения их услугами надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов.
Напомним, 27 декабря 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), приняла решение о повышении на следующий год тарифов на холодную воду и водоотвод. Ценники планировалось повышать в два этапа — с 1 января и с июля 2023 года.
Так, с 1 января тариф на водоотвод и водоснабжение "Инфоксводоканал" собирался повысить до 42,24 грн/кубометр (подача воды – 21,94 грн; водоотвод – 20,28 грн.). А с 1 июля цена этих услуг должна вырасти еще на четыре гривны – до 46,66 грн/кубометр.
Но 30 декабря НКРЭК свое решение отменила.
Напомним, что в Одессе последний раз повышали тариф 1 января 2022 года, и цены на данный момент таковы:
- Водоснабжение – 17,916 грн. за 1 куб. м (с НДС);
- Водоотвод – 17,244 грн за 1 куб. м (с НДС);