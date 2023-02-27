У двох районах Одеси проблеми з водопостачанням: в чому причина та коли відновлять
Сьогодні зранку на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, через що тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. У зв’язку із цим були знеструмлені насосні станції філії "Інфоксводоканал" та виникли перебої у водопостачанні споживачів.
Про це повідомляє філія "Інфоксводоканал".
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Через відсутність електроенергії на одній із насосних станцій без водопостачання залишаються споживачі Приморського району міста Одеси, також можливе зниження тиску у Малиновському районі.
"Для відновлення водопостачання переважна більшість насосних станцій була переведена на роботу від генераторів. Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення", — йдеться в повідомленні.
Фахівці "Укренерго" та ДТЕК Одеські електромережі роблять все можливе для розв'язання цього питання у найближчі години.
Зазначимо, зараз комунальними установами проводиться організоване підвезення води до всіх районів. Адреси пунктів роздачі технічної води та бюветів, що під'єднані до генераторів читайте в матеріалі.
Без світла залишилось чимало мешканців регіону. Де працювати та вчитись дізнавайтесь за посиланням.