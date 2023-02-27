В Одесі почали підвозити технічну воду: адреси

В місті працює чотири бювети з питною водою

Через аварійне відключення світла в Одесі та в районі, частина містян залишилась без водопостачання. Зараз комунальними установами проводиться організоване підвезення води до всіх районів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Адреси пунктів роздачі технічної води:

ЖКС Черемушки

Ів.і Юр.Лип 38а

ЖКС Фонтанський

Мала Арнаутська, 2

Велика Арнаутська, 83

Транспортна, 8а

Пироговська, 3

Тираспольська, 12

Педагогічна, 46а

ЖКС Хмельницький

Болгарська, 16,

Богдана

Хмельницького, 64,

Середня, 47,

Балківська, 199

ЖКС Північний

Кримська,84

УК Суворовський

Заболотного, 12

Висоцького, 23

Капітана Кузнєцова

ЖКС Чорноморський

Шишкіна, 60 а

Небесної Сотні, 10

Шишкіна, 52/2

Крім того, до деяких бюветів міста під'єднані генератори. Тож люди можуть набрати питну воду за наступними адресами:

Прохоровський сквер, 3

Сквер Футболу (пр. Небесної сотні, 14)

Парк Перемоги

Парк Горького (вул. Космонавтів, 17 а)

Йде підключення генераторів на бюветах за адресами:

вул. Геранева

сквер Мечникова

вул. Ак.Глушка 1

Нагадаємо, на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Без світла залишилось чимало мешканців регіону. Де працювати та вчитись дізнавайтесь в матеріалі.