В Одесі почали підвозити технічну воду: адреси
Через аварійне відключення світла в Одесі та в районі, частина містян залишилась без водопостачання. Зараз комунальними установами проводиться організоване підвезення води до всіх районів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Адреси пунктів роздачі технічної води:
ЖКС Черемушки
- Ів.і Юр.Лип 38а
ЖКС Фонтанський
- Мала Арнаутська, 2
- Велика Арнаутська, 83
- Транспортна, 8а
- Пироговська, 3
- Тираспольська, 12
- Педагогічна, 46а
ЖКС Хмельницький
- Болгарська, 16,
- Богдана
- Хмельницького, 64,
- Середня, 47,
- Балківська, 199
ЖКС Північний
- Кримська,84
УК Суворовський
- Заболотного, 12
- Висоцького, 23
- Капітана Кузнєцова
ЖКС Чорноморський
- Шишкіна, 60 а
- Небесної Сотні, 10
- Шишкіна, 52/2
Крім того, до деяких бюветів міста під'єднані генератори. Тож люди можуть набрати питну воду за наступними адресами:
- Прохоровський сквер, 3
- Сквер Футболу (пр. Небесної сотні, 14)
- Парк Перемоги
- Парк Горького (вул. Космонавтів, 17 а)
Йде підключення генераторів на бюветах за адресами:
- вул. Геранева
- сквер Мечникова
- вул. Ак.Глушка 1
Нагадаємо, на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Без світла залишилось чимало мешканців регіону. Де працювати та вчитись дізнавайтесь в матеріалі.