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В Одесі почали підвозити технічну воду: адреси

27 лютого 2023 11:03
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі почали підвозити технічну воду: адреси
В місті працює чотири бювети з питною водою
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через аварійне відключення світла в Одесі та в районі, частина містян залишилась без водопостачання. Зараз комунальними установами проводиться організоване підвезення води до всіх  районів. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси пунктів роздачі технічної води:

ЖКС Черемушки

  • Ів.і Юр.Лип  38а

ЖКС Фонтанський

  • Мала Арнаутська, 2 
  • Велика Арнаутська, 83 
  • Транспортна, 8а 
  • Пироговська, 3 
  • Тираспольська, 12 
  • Педагогічна, 46а 

ЖКС Хмельницький

  • Болгарська, 16,
  • Богдана 
  • Хмельницького, 64,
  • Середня, 47, 
  • Балківська, 199

ЖКС Північний

  • Кримська,84

УК Суворовський

  • Заболотного, 12 
  • Висоцького, 23 
  • Капітана Кузнєцова  

ЖКС Чорноморський

  • Шишкіна, 60 а 
  • Небесної Сотні, 10 
  • Шишкіна, 52/2 

Крім того, до деяких бюветів міста під'єднані генератори. Тож люди можуть набрати питну воду за наступними адресами:

  • Прохоровський сквер, 3
  • Сквер Футболу (пр. Небесної сотні, 14)
  • Парк Перемоги
  • Парк Горького (вул. Космонавтів, 17 а)

Йде підключення генераторів на бюветах за адресами:

  • вул. Геранева 
  • сквер Мечникова
  • вул. Ак.Глушка 1

Нагадаємо, на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Без світла залишилось чимало мешканців регіону. Де працювати та вчитись дізнавайтесь в матеріалі.

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