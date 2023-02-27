В Одессе начали подвозить техническую воду: адреса
Из-за аварийного отключения света в Одессе и в районе часть горожан осталась без водоснабжения. Сейчас коммунальными учреждениями проводится организованный подвоз воды во все районы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Адреса пунктов раздачи технической воды:
ЖКС Черемушки
- Ив.и Юр.Лип 38а
ЖКС Фонтанский
- Малая Арнаутская, 2
- Большая Арнаутская, 83
- Транспортная, 8а
- Пироговская, 3
- Тираспольская, 12
- Педагогическая, 46а
ЖКС Хмельницкий
- Болгарская, 16,
- Богдана
- Хмельницкого, 64,
- Средняя, 47,
- Балковская, 199
ЖКС Северный
- Крымская,84
УК Суворовский
- Заболотного, 12
- Высоцкого, 23
- Капитана Кузнецова
ЖКС Черноморский
- Шишкина, 60 а
- Небесной Сотни, 10
- Шишкина, 52/2
Кроме того, к некоторым бюветам города подключены генераторы. Поэтому люди могут набрать питьевую воду по следующим адресам:
- Прохоровский сквер, 3
- Сквер Футбола (пр. Небесной сотни, 14)
- Парк Победы
- Парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а)
Идет подключение генераторов на бюветах по адресам:
- ул. Геранева
- сквер Мечникова
- ул. Ак.Глушко 1
Напомним, в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света осталось много жителей региона. Где работать и узнать узнайте в материале.