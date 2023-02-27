В Одессе начали подвозить техническую воду: адреса

В городе работает четыре бювета с питьевой водой

Из-за аварийного отключения света в Одессе и в районе часть горожан осталась без водоснабжения. Сейчас коммунальными учреждениями проводится организованный подвоз воды во все районы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Адреса пунктов раздачи технической воды:

ЖКС Черемушки

Ив.и Юр.Лип 38а

ЖКС Фонтанский

Малая Арнаутская, 2

Большая Арнаутская, 83

Транспортная, 8а

Пироговская, 3

Тираспольская, 12

Педагогическая, 46а

ЖКС Хмельницкий

Болгарская, 16,

Богдана

Хмельницкого, 64,

Средняя, 47,

Балковская, 199

ЖКС Северный

Крымская,84

УК Суворовский

Заболотного, 12

Высоцкого, 23

Капитана Кузнецова

ЖКС Черноморский

Шишкина, 60 а

Небесной Сотни, 10

Шишкина, 52/2

Кроме того, к некоторым бюветам города подключены генераторы. Поэтому люди могут набрать питьевую воду по следующим адресам:

Прохоровский сквер, 3

Сквер Футбола (пр. Небесной сотни, 14)

Парк Победы

Парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а)

Идет подключение генераторов на бюветах по адресам:

ул. Геранева

сквер Мечникова

ул. Ак.Глушко 1

Напомним, в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света осталось много жителей региона. Где работать и узнать узнайте в материале.