В двух районах Одессы проблемы с водоснабжением: в чем причина

Насосные станции обесточены

Сегодня утром в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. В связи с этим были обесточены насосные станции филиала "Инфоксводоканал" и возникли перебои в водоснабжении потребителей.

Об этом сообщает филиал "Инфоксводоканал".

Из-за отсутствия электроэнергии на одной из насосных станций без водоснабжения остаются потребители Приморского района Одессы, также возможно снижение давления в Малиновском районе.

"Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания", — говорится в сообщении.

Специалисты "Укрэнерго" и ДТЭК Одесские электросети делают все возможное для решения этого вопроса в ближайшие часы.

Отметим, сейчас коммунальными учреждениями проводится организованный подвоз воды во все районы. Адреса пунктов раздачи технической воды и бюветов, подключенных к генераторам, читайте в материале.

Без света осталось много жителей региона. Где работать и учиться узнайте по ссылке.