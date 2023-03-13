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Куяльницкий лиман: как спасти украинскую здравницу

13 марта 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Куяльницкий лиман: как спасти украинскую здравницу
Лиман срочно необходимо наполнить пресной водой
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Экологи считают, что Куяльницкий лиман и его уникальные грязи можно спасти. Для этого нужно наполнить его чистой пресной водой.

Об этом журналистам Новости. LIVE рассказал эколог, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

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"Для спасения Куяльницкого лимана необходимо внедрять проекты, которые будут иметь стабильную долгосрочную перспективу. Главная цель — наполнение лечебного водоема чистой пресной водой", — отметил Сергей Степаненко.

По словам эколога, сейчас есть два варианта решения проблемы. Первый — забор воды из Хаджибейского лимана, которая будет проходить доочистку. Но при этом нужно строить очистные сооружения и вода из Хаджибейского лимана наполнит Куяльницкий лиман. Второй вариант, сброс очищенных стоков со станции биологической очистки "Северная". Эти стоки будут проходить дополнительную, очень тщательную доочистку, и эта пресная очень чистая вода будет поступать в Куяльницкий лиман.

"Внедрение глубокой очистки воды на этой станции позволит использовать в условиях еще более засушливого климата в ближайшие 20-30 лет около 60 млн м³ пресной воды для обеспечения питания Куяльницкого лимана и постепенного улучшения гидроэкологического состояния Хаджибейского лимана, который сейчас находится в ужасном экологическом", — рассказал эколог.

Впрочем, как отмечает Сергей Степаненко, оба эти варианта требуют значительных капиталовложений. Но первоочередными задачами спасения Куяльницкого лимана должно быть прекращение незаконного забора воды и проведение комплекса работ по ренатурализации реки Великий Куяльник, а также расчистка русла, обустройство защитных зон с высадкой там деревьев и кустов, что прекратит заилирование. В радиусе водозабора также нужно убрать несанкционированные свалки.

Фото: Украинский научно-исследовательский институт

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