Куяльницкий лиман: как спасти украинскую здравницу

Лиман срочно необходимо наполнить пресной водой

Экологи считают, что Куяльницкий лиман и его уникальные грязи можно спасти. Для этого нужно наполнить его чистой пресной водой.

Об этом журналистам Новости. LIVE рассказал эколог, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

"Для спасения Куяльницкого лимана необходимо внедрять проекты, которые будут иметь стабильную долгосрочную перспективу. Главная цель — наполнение лечебного водоема чистой пресной водой", — отметил Сергей Степаненко.

По словам эколога, сейчас есть два варианта решения проблемы. Первый — забор воды из Хаджибейского лимана, которая будет проходить доочистку. Но при этом нужно строить очистные сооружения и вода из Хаджибейского лимана наполнит Куяльницкий лиман. Второй вариант, сброс очищенных стоков со станции биологической очистки "Северная". Эти стоки будут проходить дополнительную, очень тщательную доочистку, и эта пресная очень чистая вода будет поступать в Куяльницкий лиман.

"Внедрение глубокой очистки воды на этой станции позволит использовать в условиях еще более засушливого климата в ближайшие 20-30 лет около 60 млн м³ пресной воды для обеспечения питания Куяльницкого лимана и постепенного улучшения гидроэкологического состояния Хаджибейского лимана, который сейчас находится в ужасном экологическом", — рассказал эколог.

Впрочем, как отмечает Сергей Степаненко, оба эти варианта требуют значительных капиталовложений. Но первоочередными задачами спасения Куяльницкого лимана должно быть прекращение незаконного забора воды и проведение комплекса работ по ренатурализации реки Великий Куяльник, а также расчистка русла, обустройство защитных зон с высадкой там деревьев и кустов, что прекратит заилирование. В радиусе водозабора также нужно убрать несанкционированные свалки.

Фото: Украинский научно-исследовательский институт