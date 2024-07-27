На Хаджибеевском лимане массовый мор рыбы: почему

Море рыбы на лимане. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Хаджибеевском лимане продолжается массовый мор рыбы, вызывая резкий неприятный запах, который донимает жителей Одессы и пригородов. Эксперты предполагают, что вонь могут вызывать газы меркаптаны (тиолы) источником которых является разложение рыбы.

Об этом, 27 июля, в комментарии журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новости.

Почему погибает рыба в Хаджибеевском лимане

Эколог говорит, что повышение температуры и превышение биогенных веществ, в частности азотистых аммонийных соединений, вызывают эти заморные процессы. Кроме этого, в воде наблюдается низкий уровень кислорода, вызванный жаркой температурой. Он отметил, что направление ветра со стороны лимана может переносить неприятный запах на большие площади.

"Вонь достаточно сильная. Ее чувствуют и на Черемушках, и вплоть до Приморского района. То, что было в начале июля, мы считали, что источники этого запаха - это море. Потому, действительно, я погружался и видел, что очень активно из донных сформированных карман выделяется сероводород. Но уже сейчас, когда этот запах услышали местные граждане, я начал анализировать, что он очень сильно наблюдается именно тогда, когда направление ветра является северным" — добавил Владислав Балинский.

Специалист говорит, что в лимане также накопилось большое количество вредных веществ еще с конца 1970-х годов, когда сбрасывались сточные воды. С повышением температуры эти вещества могут вторично загрязнять воду, вызывая заморные явления. Кроме этого, он отметил опасную рыбу, выловленную в этом лимане.

"Мы в 2021 году проводили исследования, и взяли у рыбака карпа, он рыбачил напротив Нерубайского, и превышение дуста и некоторых других хлорорганических, очень опасных, ну, ядовитых соединений, было там в семь или в шесть раз", — сказал эколог.

По его словам, хотя источник дуста был ликвидирован, он медленно разлагается, оставаясь опасным на сотни лет. Владислав Балинский отмечает необходимость дальнейших исследований и мер по очистке лимана и сохранению биоресурсов.

Рыба, погибшая на Хаджибеевском лимане. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Больше о воде

Напомним, в воде Хаджибеевского лимана, вблизи села Палиевка Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесщине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Добавим, аварийная дамба на Хаджибеевском лимане долгое время считалась бесхозной. Но теперь постройка будет принадлежать государству в лице Одесского городского совета, что позволит провести необходимые работы для его функционирования.