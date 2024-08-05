Відключення світла в Одесі сьогодні, 5 серпня - адреси

Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси
5 серпня 2024 09:26
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 5 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- 1-а Садова, 1 — 39;
- 2-а Садова, 1 — 42;
- 3-я Садова, 1 — 49;
- 4-а Садова, 6 — 38;
- 5-а Садова, 1 — 14;
- 6-а Садова, 1 — 71;
- Велика Садова, 1 — 52;
- Глаубермана (Державіна), 1 — 17, 164;
- Донецька, 1 — 25;
- Капітана Кузнєцова, 3 — 14;
- Керченська, 29 — 62;
- Кишинівська, 2 — 24;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20;
- Мала Садова, 1 — 22;
- Миколаївська дорога, 65, 168, 257 — 263;
- Чайкова (Молодогвардійська), 1 — 71;
- Південна дорога, 1 — 73;
- Маріупольська (Ростовська), 20 — 68;
- пров. 1-й Керченський, 3 — 11;
- пров. 3-й Керченський, 3 — 6;
- пров. Векслера, 1;
- Квантовий провулок (пров. Державіна), 1 — 27.
Роботи до 10:00.
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;
- 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18;
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- Жевахова, 1 — 81;
- Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
- Каришковського, 2 — 47;
- Керченська, 101 — 131;
- Локомотивна, 1 — 27;
- Ринкова, 7;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 7-й Чорноморський, 6а;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Ніжинська, 11 — 33;
- Торгова, 28;
- Садова, 2 — 7;
- пров. Садовий, 7, 7е;
- Ніжинська, 22 — 38;
- пров. Маланова, 8 — 18.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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