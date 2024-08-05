Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси arrow

Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

5 серпня 2024 09:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 5 серпня - адреси
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 5 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;  
  • 1-а Садова, 1 — 39;  
  • 2-а Садова, 1 — 42;  
  • 3-я Садова, 1 — 49;  
  • 4-а Садова, 6 — 38;  
  • 5-а Садова, 1 — 14;  
  • 6-а Садова, 1 — 71;  
  • Велика Садова, 1 — 52;  
  • Глаубермана (Державіна), 1 — 17, 164;  
  • Донецька, 1 — 25;  
  • Капітана Кузнєцова, 3 — 14;  
  • Керченська, 29 — 62;  
  • Кишинівська, 2 — 24;  
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20;  
  • Мала Садова, 1 — 22;  
  • Миколаївська дорога, 65, 168, 257 — 263;  
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1 — 71;  
  • Південна дорога, 1 — 73;  
  • Маріупольська (Ростовська), 20 — 68;  
  • пров. 1-й Керченський, 3 — 11;  
  • пров. 3-й Керченський, 3 — 6;  
  • пров. Векслера, 1;  
  • Квантовий провулок (пров. Державіна), 1 — 27.  
    Роботи до 10:00.
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18; 
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16; 
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;  
  • 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18; 
  • 2-а Пересипська, 32, 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;  
  • Жевахова, 1 — 81;  
  • Капітана Кузнєцова, 92 — 102;  
  • Каришковського, 2 — 47;  
  • Керченська, 101 — 131;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;  
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 6а;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.  
    Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:  

  • Ніжинська, 11 — 33;  
  • Торгова, 28;  
  • Садова, 2 — 7;  
  • пров. Садовий, 7, 7е;  
  • Ніжинська, 22 — 38;  
  • пров. Маланова, 8 — 18.  
    Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Також важливі новини дня по темі:

 

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:26 Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

09:23 Росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили

09:14 Захисники знищили понад тисячу окупантів — Генштаб назвав нові втрати ворога

09:08 Окупанти просунулися під Покровськом — в ISW оцінили загрозу

09:05 НБУ та банки підвищили курс валют — нові ціни на долар та євро

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:02 У Сумах пролунали потужні вибухи

08:49 Десятий день Олімпіади-2024 — де дивитись виступ українців

08:48 В Україні через спеку дешевшають кавуни та дині — як змінились ціни

08:40 За які медалі спортсмени боротимуться на Олімпіаді-2024 сьогодні — розклад змагань

08:36 Удар по Полтавщині — як курсують потяги після атаки на залізничну інфраструктуру

09:26 Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

09:23 Росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили

09:14 Захисники знищили понад тисячу окупантів — Генштаб назвав нові втрати ворога

09:08 Окупанти просунулися під Покровськом — в ISW оцінили загрозу

09:05 НБУ та банки підвищили курс валют — нові ціни на долар та євро

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

09:02 У Сумах пролунали потужні вибухи

08:49 Десятий день Олімпіади-2024 — де дивитись виступ українців

08:48 В Україні через спеку дешевшають кавуни та дині — як змінились ціни

08:40 За які медалі спортсмени боротимуться на Олімпіаді-2024 сьогодні — розклад змагань

08:36 Удар по Полтавщині — як курсують потяги після атаки на залізничну інфраструктуру

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині