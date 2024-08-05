Відключення світла в Одесі сьогодні, 5 серпня - адреси

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

1-а Садова, 1 — 39;

2-а Садова, 1 — 42;

3-я Садова, 1 — 49;

4-а Садова, 6 — 38;

5-а Садова, 1 — 14;

6-а Садова, 1 — 71;

Велика Садова, 1 — 52;

Глаубермана (Державіна), 1 — 17, 164;

Донецька, 1 — 25;

Капітана Кузнєцова, 3 — 14;

Керченська, 29 — 62;

Кишинівська, 2 — 24;

Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20;

Мала Садова, 1 — 22;

Миколаївська дорога, 65, 168, 257 — 263;

Чайкова (Молодогвардійська), 1 — 71;

Південна дорога, 1 — 73;

Маріупольська (Ростовська), 20 — 68;

пров. 1-й Керченський, 3 — 11;

пров. 3-й Керченський, 3 — 6;

пров. Векслера, 1;

Квантовий провулок (пров. Державіна), 1 — 27.

Роботи до 10:00.

10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;

11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;

12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;

9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18;

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

Жевахова, 1 — 81;

Капітана Кузнєцова, 92 — 102;

Каришковського, 2 — 47;

Керченська, 101 — 131;

Локомотивна, 1 — 27;

Ринкова, 7;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 7-й Чорноморський, 6а;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Ніжинська, 11 — 33;

Торгова, 28;

Садова, 2 — 7;

пров. Садовий, 7, 7е;

Ніжинська, 22 — 38;

пров. Маланова, 8 — 18.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: