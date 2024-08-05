Отключение света в Одессе сегодня, 5 августа - адреса

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12;

1-я Садовая, 1 — 39;

2-я Садовая, 1 — 42;

3-я Садовая, 1 — 49;

4-я Садовая, 6 — 38;

5-я Садовая, 1 — 14;

6-я Садовая, 1 — 71;

Большая Садовая, 1 — 52;

Глаубермана (Державина), 1 — 17, 164;

Донецкая, 1 — 25;

Капитана Кузнецова, 3 —14;

Керченская, 29 — 62;

Кишиневская, 2 — 24;

Котлеевская (Ломоносова), 10 — 12, 20;

Малая Садовая, 1 — 22;

Николаевская дорога, 65, 168, 257 — 263;

Чайкова (Молодогвардейская), 1 — 71;

Южная дорога, 1 — 73;

Мариупольская (Ростовская), 20 — 68;

пер. 1-й Керченский, 3 — 11;

пер. 3-й Керченский, 3 — 6;

пер. Векслера, 1;

Квантовый переулок (пер. Державина), 1 — 27.

Работы до 10 часов.

10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;

11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;

12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;

9-я линия на жилом массиве, 11 — 18;

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

Жевахова, 1 — 81;

Капитана Кузнецова, 92 - 102;

Карышковского, 2 — 47;

Керченская, 101 — 131;

Локомотивная, 1 — 27;

Рыночная, 7;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 44;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 2-й Керченский, 1 — 15;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 19;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 7-й Черноморский, 6а;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

пер. 8-й Черноморский, 23, 38а;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Нежинская, 11 — 33;

Торговая, 28;

Садовая, 2 — 7;

пер. Садовый, 7, 7е;

Нежинская, 22 — 38;

пер. Маланова, 8 — 18.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: