Сильный запах гари в Одессе: в ГСЧС назвали причины

Пожар на склонах. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Одессе уже четвертые сутки подряд горожане испытывают сильный запах гари. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объяснила, что это вызвано тлением тростника на полях орошения в Пересыпском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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За последние четыре дня огонь уничтожил 16 гектаров растительности, и сейчас происходит тление торфяных слоев. На месте круглосуточно дежурят спасатели, контролирующие ситуацию.

"Сейчас стадия тления. Сколько будет длиться этот запах — неизвестно. Из-за этого по городу слышно характерный запах. Да, конечно, спасатели дежурят на месте", — сообщили в ГСЧС.

Вред дыхания дымом для организма

Дым от пожаров содержит множество вредных веществ, таких как угарный газ, мелкие частицы сажи, бензол и другие токсичные вещества. Вдыхание этого дыма может привести к ряду негативных последствий для здоровья, включая проблемы с дыхательной системой, аллергические реакции и спровоцировать головную боль, тошноту, головокружение.

Как защитить себя от вредного воздействия дыма

Чтобы минимизировать негативное влияние дыма на здоровье, следует соблюдать следующие рекомендации: