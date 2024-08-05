Сильный запах гари в Одессе: в ГСЧС назвали причины

Запах гари в Одессе — в ГСЧС назвали причины
В Одессе уже четвертые сутки подряд горожане испытывают сильный запах гари. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объяснила, что это вызвано тлением тростника на полях орошения в Пересыпском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
За последние четыре дня огонь уничтожил 16 гектаров растительности, и сейчас происходит тление торфяных слоев. На месте круглосуточно дежурят спасатели, контролирующие ситуацию.
"Сейчас стадия тления. Сколько будет длиться этот запах — неизвестно. Из-за этого по городу слышно характерный запах. Да, конечно, спасатели дежурят на месте", — сообщили в ГСЧС.
Вред дыхания дымом для организма
Дым от пожаров содержит множество вредных веществ, таких как угарный газ, мелкие частицы сажи, бензол и другие токсичные вещества. Вдыхание этого дыма может привести к ряду негативных последствий для здоровья, включая проблемы с дыхательной системой, аллергические реакции и спровоцировать головную боль, тошноту, головокружение.
Как защитить себя от вредного воздействия дыма
Чтобы минимизировать негативное влияние дыма на здоровье, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Закрывайте окна и двери — удерживайте помещение герметичными, чтобы предотвратить проникновение дыма.
- Используйте воздухоочистители — они помогут уменьшить концентрацию вредных веществ в помещении.
- Избегайте длительного пребывания на открытом воздухе — особенно в утренние и вечерние часы, когда концентрация дыма может быть самой большой.
- Пейте много воды — это поможет организму быстрее вывести токсины.
- Используйте маски — респираторы с фильтрами FFP2 или FFP3 уменьшают вдыхание вредных частиц.
- Обращайтесь за медицинской помощью — если у вас возникают симптомы отравления дымом, немедленно обращайтесь к врачу.
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