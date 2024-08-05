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Ракетоносители вражеского флота наготове — угроза с Черного моря высока

5 августа 2024 10:21
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетоносители в Черном море: сколько "Калибров" грозит Одесщине
Военный корабль в море. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На сегодня, 5 августа, в акватории Черного моря российский флот остается присутствовать, однако признаков участия в атаке у боевых кораблей нет. Также оккупанты не выходят из Средиземного моря — там продолжает караулить снаряженный ракетоноситель.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".
Ракетоносители вражеского флота наготове — угроза с Черного моря высока - фото 1
Информация о движении вражеского флота на 5 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты , тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Характеристика ракеты "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченскую. Так за сутки в интересах РФ проход совершили:

  • к Черному морю — 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

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