Відключення води в Одесі у понеділок, 5 серпня: адреси

Без води у понеділок — кому з одеситів варто бути готовими
Сьогодні, 5 серпня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у понеділок, 5 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Сім'ї Глодан (Ільфа і Петрова), 43 — 63/1;
- Архітекторська, 12 — 24;
- Заньковецької, 1 — 11;
- Степова (Хаджибейський), 54 — 68;
- Академiка Сахарова, 38;
- пл. Олексіївська, 11 — 17;
- пров. Вантажний — усі будинки;
- пров. Товарний — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- Гагаріна проспект, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Читайте Новини.LIVE!