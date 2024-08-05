Бухгалтерка з Одеси обікрала свого роботодавця: що загрожує

В Одесі викрили бухгалтерку. Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські викрили махінації бухгалтерки місцевого підприємця, яка незаконно привласнила майже 1,3 мільйона гривень з рахунків свого роботодавця. Жінці висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, наразі вона перебуває під домашнім арештом.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

52-річна головна бухгалтерка ФОПа відповідала за повний облік коштів підприємства, їх витрати та відображення у бухгалтерських операціях. Маючи доступ до електронного цифрового ключа з підписом керівника, вона здійснювала несанкціоновані зміни інформації в системі банку даних для обслуговування клієнтів.

Протягом трьох років бухгалтерка незаконно перерахувала 1 286 870 грн на рахунки своїх кредиторів, здійснюючи понад сотню таких переказів. Шахрайка звільнилася одразу після проведення аудиторської перевірки.

Що загрожує

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 362 та ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їй загрожує, — до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Розслідування триває.