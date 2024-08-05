Бухгалтер из Одессы обворовала своего работодателя: что угрожает

В Одессе разоблачили бухгалтера. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские разоблачили махинации бухгалтера местного предпринимателя, которая незаконно присвоила почти 1,3 миллиона гривен со счетов своего работодателя. Женщине выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, пока она находится под домашним арестом.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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52-летняя главная бухгалтер ФОП отвечала за полный учет средств предприятия, их расходы и отражения в бухгалтерских операциях. Имея доступ к цифровому электронному ключу с подписью руководителя, она осуществляла несанкционированные изменения информации в системе банка данных для обслуживания клиентов.

В течение трех лет бухгалтер незаконно перечислила 1 286 870 грн на счета своих кредиторов, осуществляя более сотни таких переводов. Мошенница уволилась сразу после проведения аудиторской проверки.

Что угрожает

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. ч. 1, 3 ст. 362 и ч. ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Расследование продолжается.