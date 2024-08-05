Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на КПП и выезд за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня arrow

Пробки на КПП и выезд за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

5 августа 2024 11:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени в понедельник. 5 августа: какая ситуация
Дорога из Одессы в Паланку сегодня, 5 августа. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 5 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает двух километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом очереди не наблюдается.

Пробки в направлении Паланки 5 августа
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очереди на пересечение границы не наблюдаются. На подъезде к КПП пробок нет, движение этим участком не затруднено.

Очереди на КПП "Староказаче — Тудора" 5 августа
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом КПП пробок не зафиксировано.

Пробки на Орловке 5 августа
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на дороге к самому КПП. На карте он обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 5 августа
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправках цены на горючее не изменились. По данным мониторингового портала, 5 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,92 грн/л.

Также важные новости дня по теме:

Одесса Молдова КПП Румыния авто Одесская область пробки Новости Одессы водители очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:35 В Киев прибыл министр юстиции Японии — какова цель визита

12:31 Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

12:30 Telegram представляет угрозу для Украины — нардеп призвал запретить приложение

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

12:19 Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду

12:14 Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех

12:09 Ночью в Херсоне раздавались взрывы — Россия атаковала город, есть повреждения

12:05 В Минобороны ответили, сколько фейковых приложений Резерв+ удалось обнаружить

12:35 В Киев прибыл министр юстиции Японии — какова цель визита

12:31 Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

12:30 Telegram представляет угрозу для Украины — нардеп призвал запретить приложение

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

12:19 Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду

12:14 Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех

12:09 Ночью в Херсоне раздавались взрывы — Россия атаковала город, есть повреждения

12:05 В Минобороны ответили, сколько фейковых приложений Резерв+ удалось обнаружить

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине