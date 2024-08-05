Пробки на трассе Одесса-Рени в понедельник. 5 августа: какая ситуация

Дорога из Одессы в Паланку сегодня, 5 августа. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в понедельник утром, 5 августа. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает двух километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом очереди не наблюдается.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очереди на пересечение границы не наблюдаются. На подъезде к КПП пробок нет, движение этим участком не затруднено.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом КПП пробок не зафиксировано.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на дороге к самому КПП. На карте он обозначен оранжевым цветом.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправках цены на горючее не изменились. По данным мониторингового портала, 5 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова: