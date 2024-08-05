В Одессе произошел поджог авто ночью 5 августа: детали

Горит автомобиль на улице. Иллюстративное фото: скриншот

Несмотря на преследование правоохранителей и оговорку властей, в Одессе неизвестные не прекращают поджигать автомобили военнослужащих. Сегодня ночью горела машина в Пересыпском районе города, по данным местных, транспорт принадлежит военному.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Поджог автомобилей военных в Одессе

По данным пользователей соцсетей, случай произошел около двух часов ночи на территории курортного микрорайона Лузановка, что в Пересыпском районе города. В результате поджога в машине выгорел салон и расплавились колеса.

Авто у результате поджога. Фото: соцсети

Возможное наказание

Отметим, что такое преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Палиям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.