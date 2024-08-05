В Одессе произошел поджог авто ночью 5 августа: детали

Поджоги не прекращаются — в Одессе снова горел автомобиль
Несмотря на преследование правоохранителей и оговорку властей, в Одессе неизвестные не прекращают поджигать автомобили военнослужащих. Сегодня ночью горела машина в Пересыпском районе города, по данным местных, транспорт принадлежит военному.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Поджог автомобилей военных в Одессе
По данным пользователей соцсетей, случай произошел около двух часов ночи на территории курортного микрорайона Лузановка, что в Пересыпском районе города. В результате поджога в машине выгорел салон и расплавились колеса.
Возможное наказание
Отметим, что такое преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Палиям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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