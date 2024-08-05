В Одесі стався підпал авто вночі 5 серпня: деталі

Підпали не припиняються — в Одесі знову горіла автівка
Попри переслідування правоохоронців та застереження влади, в Одесі невідомі не припиняють підпалювати автівки військовослужбовців. Сьогодні вночі горіла машина у Пересипському районі міста, за даними місцевих — транспорт належить військовому.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Підпал автомобілів військових в Одесі
За даними користувачів соцмереж, випадок стався близько другої години ночі на території курортного мікрорайону Лузанівка, що у Пересипському районі міста. В результаті підпалу в автівці вигорів салон та розплавились колеса.
Можливе покарання
Зазначимо, що такий злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Паліям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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