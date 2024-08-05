Затори на трасі Одеса-Рені у понеділок. 5 серпня: яка ситуація

Затори на КПП та виїзд закордон — ситуація на трасі Одеса — Рені сьогодні
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вранці, 5 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом наразі черги не спостерігається.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черги на перетин кордону не спостерігаються . На під'їзді до КПП заторів немає, рух цією ділянкою не ускладнений.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому КПП заторів не зафіксовано.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на дорозі до самого КПП. На карті він позначений помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
На українських автозаправках ціни на пальне не змінилися. За даними моніторингового порталу, 5 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,66 грн/л;
- А-92 — 53,84 грн/л;
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
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