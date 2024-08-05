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Затори на КПП та виїзд закордон — ситуація на трасі Одеса — Рені сьогодні

5 серпня 2024 11:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені у понеділок. 5 серпня: яка ситуація
Дорога з Одеси до Паланки сьогодні, 5 серпня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вранці, 5 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає двох  кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом наразі черги не спостерігається.

Затори у напрямку Паланки 5 серпня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черги на перетин кордону не спостерігаються . На під'їзді до КПП заторів немає, рух цією ділянкою не ускладнений.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 5 серпня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому КПП заторів не зафіксовано.

Затори на Орлівку 5 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на дорозі до самого КПП. На карті він позначений помаранчевим кольором. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 5 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправках ціни на пальне не змінилися. За даними моніторингового порталу, 5 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,66 грн/л;
  • А-92 — 53,84 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 27,92 грн/л.

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Одеса Молдова КПП Румунія авто Одеська область затори Новини Одеси водії черги на кордоні

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