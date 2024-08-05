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Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

5 августа 2024 12:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе в понедельник, 5 августа: адреса
В Одессе отключили водоснабжение многим потребителям Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 5 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43 — 63/1;
  • Архитекторская, 12 — 24;
  • Заньковецкой, 1 — 11,
  • Степная (Хаджибейский), 54 — 68;
  • Академика Сахарова, 38;
  • пл. Алексеевская, 11 — 17;
  • пер. Грузовой — все дома;
  • пер. Товарный — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ​Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • Гагарина проспект, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ​Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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