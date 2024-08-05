Отключение воды в Одессе в понедельник, 5 августа: адреса

Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми
Сегодня, 5 августа, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43 — 63/1;
- Архитекторская, 12 — 24;
- Заньковецкой, 1 — 11,
- Степная (Хаджибейский), 54 — 68;
- Академика Сахарова, 38;
- пл. Алексеевская, 11 — 17;
- пер. Грузовой — все дома;
- пер. Товарный — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- Гагарина проспект, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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