Рождаемость и смертность в Одесской области: неравные показатели

Аналитики опубликовали статистику рождаемости и смертности за полгода. Иллюстративное фото: Freepik

За первое полугодие 2024 года в Одесской области родилось более шести тысяч малышей, однако количество умерших выше этого показателя. В целом, в Украине аналитики фиксируют тенденцию, что показатели смертности превышают рождаемость, и разница достаточно весома.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Показатели рождаемости в разные годы. Фото: Опендатабот

Показатели рождаемости в Одесской области

Наибольшее количество новорожденных зарегистрировано в Киеве (9 695 детей), Львовщине (7 923) и Днепропетровщине (6 962). Стабильно низкий уровень рождаемости наблюдается в прифронтовых регионах: в Херсонской области (221 ребенок) и в Донецкой области (702). В Луганской области за первое полугодие 2024 года вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

Количество новорожденных в Украине за полгода. Фото: Опендатабот

В Одесской области за этот период родилось 6197 детей, что значительно меньше по сравнению с другими регионами. В то же время смертность в Одесской области остается высокой, как и по всей Украине. Соотношение новорожденных к умершим гражданам в стране составляет один к трем, что является тревожным показателем.

Показатели смертности за первое полугодие

Меньше смертей зафиксировано на прифронтовых Херсонщине — 2 334 случаев в Черновицкой области зарегистрировано было 5 422 случая и в Донецкой области — 5 753 случаев. Больше всего смертей зарегистрировано на Днепропетровщине — 26 тыс., на второй строчке Харьковщина с показателем почти в 18 тыс. случаев, и замыкает рейтинг Киев — 17 тыс. случаев. В Одесской области было зарегистрировано более 16 тыс. случаев смертей, что ставит наш регион на четвертую строчку рейтинга.

Смертность в Украине за полгода. Фото: Опендатабот

В целом, в Украине в 2024 году на одного новорожденного приходится трое умерших, что значительно хуже показателя, чем в доководческие годы, когда на одного ребенка приходилось двое умерших. За первые шесть месяцев 2024 года в Украине умерли 250 тыс. человек, что меньше по сравнению с пиковым 2021 годом, когда из-за пандемии COVID-19 было зарегистрировано более 349 тыс. смертей.