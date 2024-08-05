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Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

5 серпня 2024 14:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Окупанти посилили заходи безпеки на Кримському мосту: деталі
Незаконний Кримський міст. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Росіяни посилили заходи безпеки на мосту до тимчасово окупованого Криму. Такі міри викликані попередніми атаками на інфраструктуру споруди, тож тепер її перетин дорівнює перетину держкордону за складністю та кількістю безпекових процедур.

Про це у понеділок, 5 серпня, в етері Ранок.LIVE повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Нелегальні туристи постійно жаліються, що перетин мосту такий самий складний, як перетин державного кордону. Міри безпеки там, звісно, максимальні", —сказав Плетенчук.

Після кількох атак по незаконному Керченському мосту російська сторона намагається уникнути повторення подібних випадків. Однак окупантам не завжди вдається передбачити загрози заздалегідь.

"Вони зазвичай вчаться вже на тих кейсах, які відбулися. Тобто наперед продумати у них не виходить. І не завжди вони вчаться  на тих, що є. Але на те, що стосується мосту, бачите, вони намагаються реагувати оперативно", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Заходи безпеки на Кримському мосту

Заходи безпеки включають перепускний режим, потужну ППО та антидронові патрулі. Речник ВМС ЗС України також відзначив, що охорона з води практично відсутня через небажання російських військових виходити в море. Таким чином, охорона мосту забезпечується здебільшого за допомогою авіації, яка замінила кораблі та катери.

"Там фактично є все — починаючи від перепускного режиму, закінчуючи ППО. У них єдина складова, яка відпала за нашою допомогою, це охорона з води цього об'єкту. Тому що виходити в море вони не ризикують. Вони його компенсують повітряною складовою. Замість кораблів і катерів, яких зараз в акваторії нема", — пояснив речник.

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